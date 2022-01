Les poblacions bagenques del Pont de Vilomara i Sant Joan de Vilatorrada van signar, en el marc de la fira del turisme que es va celebrar a Madrid (Fitur), un conveni de col·laboració amb el municipi d’El Rubio (Sevilla), amb el qual tots dos estan agermanats. Aquest conveni estableix una futura col·laboració a través d’intercanvis entre els municipis germans per potenciar i donar a conèixer la història, la cultura i el patrimoni respectius.

En el mateix acte també es va presentar el Día del Emigrante, que se celebrarà el 30 de juliol a El Rubio i que servirà per donar inici a aquestes jornades d’intercanvi entre els municipis. A l’acte de signatura i presentació, que es va celebrar a l’estand de la Diputació de Sevilla, hi van participar Rafael de la Fe, alcalde d’El Rubio, Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, i Enric Campàs, alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort. També hi van ser presents Ana María Martínez, diputada de la Diputació de Barcelona, i Manuel Ignacio Pardillo, regidor d’El Rubio.

Campàs ha destacat que aquest és un projecte «en el que estem treballant des de fa molt temps i que vam haver d’aturar a causa de la pandèmia. Amb aquest projecte volem estrènyer els llaços d’amistat entre els nostres municipis, alhora que donarem a conèixer la història, cultura i riquesa patrimonial del nostre poble i del seu magnífic entorn».

Pel que fa a la celebració del Dia de l’Emigrant, ha subratllat que «compartim totalment l’esperit d’aquesta celebració, que no és un altre que fer un reconeixement a totes aquelles persones que van haver d’emigrar cap a Catalunya i han format part d’una manera molt important del procés de creixement i millora dels nostres pobles».