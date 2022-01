Rigoberta Bandini és sens dubte una de les grans favorites a representar Espanya a Eurovisió 2022. L'artista barcelonina hi aspira amb la cançó 'Ay, mamá', un clam feminista que defensarà aquesta nit a la final del Benidorm Fest. El seu pas per la semifinal va aixecar molta expectació i elogis. Primer, per la lletra. Després, per l'escenografia, que incloïa una gran pit gegant. I finalment, pel vestit. Aquest amaga diferents missatges, que la pròpia cantant ha explicat en un vídeo a les xarxes socials. I per a sorpresa de molts hi ha una referència al Bages.

El dissenyador del vestit, Joan Ros, ha confeccionat un model on s'hi pot llegir gravades "bellesa", "tetas", "mamà" i "Nico" (el seu fill), tot de paraules relacionades amb el missatge de la cançó de Paula Ribó González (el nom real que hi ha darrere de Rigoberta Bandini). I entre els gravats, també hi ha el nom d'una de les marques més conegudes de brou, Aneto, d'Artés, en al·lusió a la frase de 'Ay mamá' que diu "tu que siempre tienes caldo en la nevera". En el vídeo, la cantant assegura que no es tracta d'una qüestió publicitària. La teta de Rigoberta Bandini Rigoberta Bandini ha confessat que la seva vestimenta ha estat dissenyada expressament per l'ocasió i que ha optat per vincular-la amb la seva cançó. Per aquesta raó, ha inclòs diferents significats, com la carta del tarot de l'emperadriu, icona de la portada del tema, sobre la panxa. Al pit hi llueix un ull, que, tal com la pròpia cantant ha confessat, és igual al que té tatuat a la pell. El dissenyador Joan Ros ha explicat perquè ha inclòs tots aquests motius: "Els elements de la cançó encunyats donen l'efecte tatuatge. El missatge de la cançó és dins seu, eternament. No és un eslògan, són imperfeccions, marques, ferides que es porten per sempre", ha detallat.