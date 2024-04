Castellgalí programa tres dies d'actes per la Festa del Panellet

Castellgalí celebrarà aquest cap de setmana una de les seves cites més emblemàtiques, la Festa del Panellet, que portarà al municipi tres dies d’activitats, amb el diumenge 5 de maig com a diada central. A la jornada dominical s'encavalcaran els diferents actes previstos de caràcter tradicional amb les activitats que es duran a terme en el marc de la Fira del Panellet. Així, en aquest certamen de diumenge, que tindrà com escenari el nucli antic, s’hi podrà trobar el mercat de productes alimentaris i artesans, una exposició de carros antics, una mostra de tractors i maquinària del camp agrícola català i també d’arts i oficis de pagès. A més, hi haurà l’exposició de la 25a Trobada d’Escultors, jocs gegants tradicionals i tirolina i rocòdrom.

Pel que fa als actes més directament relacionats amb la celebració de la Festa del Panellet, també diumenge hi haurà la missa a les 11, a la sortida de la qual (al migdia) es faran els balls de Castellgalí i una actuació de dansa tradicional a càrrec de l’Esbart Som Riu d’Or, alumnes de l’escola Sant Miquel i la Cobla de Terrassa. A 2/4 de 2 es farà el lliurament de premis del concurs de dibuix, que precedirà l’acte de repartiment del panellet beneït. A la tarda hi haurà teatre a càrrec de l’Elenc la roda de Castellgalí, que posarà en escena «Manual d’un garrepa». Al llarg del matí hi haurà un servei de trenet amb diferents parades.

El programa d’actes s’obrirà ja divendres amb el concurs de dibuix i pintura, mentre que dissabte tindrà lloc un torneig de tenis taula i una trobada de bèsties de foc amb la participació de figures de cinc municipis. La plantada es farà a 2/4 de 6 de la tarda, i a 2/4 de 9 del vespre arrencarà una cercavila i mostra de foc que anirà des de la plaça de Catalunya fins a la de l’Ajuntament.