Sant Vicenç trasllada l’aplec de Vallhonesta a Sant Jaume pel conflicte de les immatriculacions

Sant Vicenç de Castellet recuperarà aquest dimecres, coincidint amb la festivitat de l’1 de maig, el que històricament ha estat un dels actes més concorreguts del calendari festiu local, l’aplec de Vallhonesta. Però ho farà en un espai diferent del que s’havia fet en les últimes dècades, tot i que alhora és el punt on s’havia dut a terme originalment. El motiu és que des de fa sis anys no es pot celebrar a l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta per la impossibilitat de disposar d’aquesta àrea per a una activitat pública, a conseqüència del conflicte obert entre propietats per les immatriculacions de béns per part de l’església.

La decisió del Centre Excursionista, l’entitat que l’organitza des de fa 70 anys (conjuntament amb el veïnat del nucli rural de Vallhonesta), ha estat la de portar-lo a una altra Vallhonesta, en aquest cas Sant Jaume. Es tracta d’una zona més allunyada del nucli de Sant Vicenç, situada dalt d’una carena als peus de l’antic camí ral de Manresa a Terrassa, format per una petita ermita i les restes d’un gran hostal ara en ruïnes que servia d’hostatgeria d’aquest trajecte històric. Tot i la distància, és, com Sant Pere, un espai molt conegut pels santvicentins i, de fet, és on es va fer l’aplec en les primeres edicions, fa set dècades, ja sota la iniciativa del Centre Excursionista.

Restes de l'antic hostal de Sant Jaume de Vallhonesta / ARXIU/D.B.

Suspès l'any passat

La decisió suposa, a la pràctica, una recuperació de la celebració, ja que l’any passat es va decidir suspendre-la pel mateix motiu que ara ha obligat al canvi. El conflicte s’arrossega des de fa sis anys, i des del 2018 no se celebra entorn de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, que és on es duia a terme històricament. Es tracta d’una festa, coneguda popularment com l’aplec del panellet (perquè després d’una missa a l’aire lliure es beneeix i reparteix un panet beneït), que es calcula que cada any acabava aplegant més de 2.000 persones que hi anaven passant al llarg del matí.

Des que va sorgir el conflicte, en les últimes edicions s’havia optat per emplaçaments alternatius, però ja l’any passat es va decidir cancel·lar-lo, ja que els organitzadors consideren que perdia el seu sentit si no es podia fer en el seu emplaçament històric. Valoren, però, que Sant Jaume de Vallhonesta, per la seva simbologia i història, sí que és una alternativa, amb l’únic inconvenient de la distància (un dels atractius de l’aplec a Sant Pere és que la major part de la gent hi pujava a peu, tot i que hi havia la possibilitat d’accedir amb cotxe fins a una zona força propera a l’ermita de Sant Pere).

Els organitzadors apunten que «per motius d'espai i seguretat» no serà possible accedir a Sant Jaume de Vallhonesta amb vehicle particular i que només alguns vehicles tindran permès l'accés. El que recomanen és que s'hi pugi per la pista que porta al mas de la Serra i que aparquin en les zones senyalitzades a la pista que porta cap a les cases de Vallhonesta, i des d'allà podran pujar a Sant Jaume a peu pel camí de les Quintanes Noves, que estarà senyalitzat.

El tradicional panellet beneït

Els actes seran els que tradicionalment es feien a Sant Pere de Vallhonesta. A les 10 del matí hi haurà una missa, al final de la qual es procedirà a la benedicció i repartiment del panellet. A partir de les 11 començarà una audició i ballada de sardanes amb la cobla Berga Jove. Hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans i venda de samarretes.

Enguany, a més, s’escau que el Centre Excursionista celebra 70 anys de la seva fundació,i també fa 70 anys que l’entitat, juntament amb d’altres i amb persones a títol individual, van recuperar aquesta festa de l'aplec del Panellet, que s’havia fet des de temps immemorials, però que durant uns anys del segle passat es va perdre.

Tot i que l’any passat es va anul·lar, el dia 1 de maig una quarantena de persones, bàsicament integrants del Centre Excursionista, veïns del nucli rural de Vallhonesta i també regidors de l’Ajuntament d’aquell moment, es van trobar en l’espai situat just davant de la paret de l’ermita de Sant Pere (la part que ara mateix és en mans del bisbat pel procés d’immatriculació) per reivindicar una entesa, que el conjunt de Vallhonesta acabi sent del poble i que s’hi pugui reprendre l’aplec. Els congregats ja van comentar en aquell moment a peu de la façana de l’ermita l’opció de treballar per una alternativa que s’hi escaigués simbòlicament, i ja es va mencionar el conjunt de Sant Jaume de Vallhonesta, ja que s’entreveu que el conflicte amb l’emplaçament històric anirà per llarg.

Aquell breu acte reivindicatiu d’ara fa un any es va fer sota una pancarta penjada a l’espadanya de l’ermita, amb el lema «Sant Pere de Vallhonesta pel poble de Sant Vicenç. Anul·lació de la immatriculació de l’ermita», i el president del Centre Excursionista va fer lectura d’un petit manifest en què exposava que «un any més no disposem del permís del propietari de l’entorn de l’ermita per al seu ús durant l’aplec, el que el fa inviable, perquè no podem posar 3.000 persones en el petit espai que ens seria autoritzat», que en aquest cas seria el que s’ha fet seu el bisbat. Ja va recordar que en els darrers anys s’havia celebrat l’aplec en diferents indrets, però que «no és el mateix».

Aquell manifest també posava en context quina era la situació, que arrenca quan, l’any 2015, el bisbat de Vic va immatricular a nom seu l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, el cementiri adjunt i la casa de Can Campaner [edifici annex], tot i que hi ha un propietari particular de tota la finca. Aquesta immatriculació va generar un conflicte sobre la propietat que segueix sense resoldre’s. La casa de Can Campaner sí que es va retornar al propietari, però l’ermita, el cementiri i una petita part del terreny continua en mans del bisbat.

