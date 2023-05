En condicions normals, aquest dilluns 1 de maig s’haurien aplegat centenars de persones a l’entorn de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet, complint amb el tradicional aplec que s’hi ha celebrat des de temps immemorials i que es va recuperar fa prop de set dècades en aquest entorn i en aquesta data de la mà del Centre Excursionista. Una festa coneguda popularment com l’aplec del panellet (perquè després d’una missa a l’aire lliure es beneeix i reparteix un panet beneït), però que des del 2018, no se celebra a l’entorn de l’ermita per la impossibilitat de disposar d’aquesta àrea per a una activitat pública, com a conseqüència del conflicte obert entre propietats per les immatriculacions de béns per part de l’església.

En les últimes edicions s’havia optat per emplaçaments alternatius, però enguany s’ha decidit cancel·lar-lo, ja que els organitzadors consideren que perd el seu sentit si no es pot fer en el seu emplaçament històric. Tanmateix, una quarantena de persones, bàsicament integrants del Centre Excursionista, veïns del nucli rural de Vallhonesta i també dos regidors de l’Ajuntament, s’han trobat aquest matí en l’espai situat just davant de la paret del temple (la part que ara mateix és a mans del bisbat pel procés d’immatriculació) per reivindicar una entesa, que el conjunt de Vallhonesta acabi sent del poble i que s’hi pugui reprendre l’aplec. Ara bé, els congregats ja han comentat a peu de la façana de l’ermita l’opció de treballar per una alternativa que s’hi escaigui simbòlicament, com seria el conjunt de Sant Jaume de Vallhonesta (més llunyà, format per una petita ermita i les restes d’un gran hostal a peu de l’antic camí ral), ja que s’entreveu que el conflicte amb l’emplaçament històric anirà per llarg. Organitzadors, veïns i ajuntament han convingut que cal posar-s’hi ja a treballar, ja que l’espai és també de propietat privada.

El breu acte reivindicatiu s’ha fet sota una pancarta penjada a l’espadanya de l’ermita, amb el lema “Sant Pere de Vallhonesta pel poble de Sant Vicenç. Anul·lació de la immatriculació de l’ermita”. Prèviament, el president del Centre Excursionista, Pere Jordi Molinos, ha fet lectura d’un petit manifest en què ha subratllat la presència davant l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, «però no per celebrar l’aplec com tots voldríem». Així, exposava que «un any més no disposem del permís del propietari de l’entorn de l’ermita per al seu ús durant l’aplec, el que el fa inviable, perquè no podem posar 3.000 persones en el petit espai que ens seria autoritzat», que en aquest cas seria el que s’ha fet seu el bisbat. Ha recordat que en els darrers anys s’ha celebrat l’aplec en diferents indrets, a la zona de l’antiga masia de la Serra i en places del poble per mantenir la tradició que es va recuperar fa gairebé 70 anys, el 1954. Però que «no és el mateix. És per això que ens ha portat a la decisió del Centre Excursionista de no celebrar enguany l’aplec. Ens sap molt greu, però creiem que celebrar l’aplec al poble és perdre l’essència d’aquesta festa».

El manifest ha seguit posant en context quina és la situació, que arrenca quan «l’any 2015 el bisbat de Vic va immatricular a nom seu l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, el cementiri adjunt i la casa de Can Campaner [edifici annex]. Essent el propietari de tota la finca el senyor Joan Casajoana. Aquesta immatriculació va generar un conflicte sobre la propietat que a data d’avui segueix sense resoldre’s. La casa de Can Campaner sí que ha retornat al senyor Casajoana, però l’ermita, el cementiri i una petita part del terreny continua a mans del bisbat. Això ha provocat que des de l’any 2018 no haguem pogut celebrar l’aplec del panellet al santuari de Vallhonesta». Pere Jordi Molinos va exposar que en aquests anys diverses entitats han treballat perquè l’aplec tornés a Vallhonesta, «però les dues parts es mantenen immòbils en les seves postures. Es va crear fa uns anys la comissió de Vallhonesta i hi van estar convidades les dues parts, l’Ajuntament, els representants dels diferents polítics, els veïns de Vallhonesta i el Centre Excursionista. Arrel d’aquestes reunions va sorgir la proposta de part del senyor Casajoana de cedir tots els seus drets sobre la propietat de l’ermita i el cementiri al poble de Sant Vicenç, sempre i quan ho fes també el bisbat de Vic. La resposta del bisbat de Vic ha estat clara i contundent: no, Sant Pere és seu».

El president de l’entitat ha posat en relleu que fa gairebé 70 anys que el Centre Excursionista té cura de l’ermita i el seu entorn, «i si no hagués estat per la feina desinteressada de molta gent possiblement l’ermita estaran en runes, com moltes altres de la nostra geografia. Tot i que aquest any no celebrem l’aplec volem aprofitar l’ocasió per tornar a demanar l’anul·lació de la immatriculació i que Sant Pere de Vallhonesta sigui donada al poble». I en nom de la junta del Centre Excursionista va adquirir «el ferm compromís que l’any 2024, que celebrarem el nostre 70 aniversari com a entitat i de la recuperació de l’aplec, el tornarem a celebrar. Ens veurem l’any vinent».

Per la seva part, Jordi Palma, regidor de l’equip de govern de Sant Vicenç per ERC, va assegurar que durant aquests anys s’han fet «intens importants de mediació entre les dues parts, i ens hem entrevistat directament amb el bisbat per trobar una solució», però que les parts estan enrocades, i ratificava que la solució pot anar per llarg. Alhora, va prendre el compromís de seguir treballant per aquest apropament i perquè Vallhonesta acabi sent del poble, però també en paral·lel per fer aquest aplec a Sant Jaume si abans no hi ha una solució.

Minut de silenci per a Oriol Sardà

Al principi de l'acte s'ha tingut un record per Oriol Sardà, el veí de Sant Vicenç que va morir diumenge en un accident de muntanya a Espot, amb lligams amb l'entitat des de jove. Els congregats van fer un minut de silenci en la seva memòria, van desitjar una ràpida recuperació de la seva dona, que va patir ferides greus en el mateix accident, i van enviar un missatge d'escalf a la família.