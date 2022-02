Una manifestació seguida d’un acte polític amb el lema «El volem a casa» reivindicarà aquest divendres a Barcelona, la figura de la sallentina Anna Gabriel, i en reclamarà el retorn a Catalunya en el quart aniversari del seu exili a Suïssa, el febrer del 2018. La iniciativa és del Comitè de Suport a l’Anna Gabriel de Gràcia en col·laboració amb diversos col·lectius de l’esquerra independentista, que convoquen els assistents a les 7 de la tarda a la plaça Vila de Gràcia. Des de Sallent, l’Ateneu Popular Rocaus muntarà un bus per facilitar el desplaçament, amb sortida ales 5 i tornada ales 11 del vespre per un preu de 15 euros.

Un cop acabada la manifestació, a les 8 hi haurà un acte polític a la plaça Joanic coinduït per Laia Altarriba i que comptarà amb diverses intervencions de persones de l’entorn de Gabriel o que defensen la seva causa. Hi participaran Maribel Sabaté i Èlia Torrecasana, l’exdiputat David Fernàndez, representants de col·lectius com Dones Gràcia República o d’Encausades Holi No Passareu, Ermengol Gassiot de la CGT, Axel Altadill i les 9 de Cassoles, i també la moianesa Basha Changuerra, de la CUP; Marina Gispert, d’Arran; Mar Ampurdanès, d’Alerta Solidària; i Lluc Gayà, d’Endavant OSAN. L’acte acabarà amb l’actuació musical de VorAigua.

Anna Gabriel va marxar a l’exili a Suïssa el febrer del 2018, en ser cridada a declarar pel Tribunal Suprem pel referèndum d’independència de l’1 d’octubre del 2017.