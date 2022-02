Volen conèixer els 947 municipis que hi ha Catalunya. El 2020, aprofitant les restriccions per viatjar que suposava la pandèmia de la covid-19, van decidir agafar la seva càmera, unes joguines Playmobil i viatjar per tot el territori. La primera parada va ser Gisclareny, al Berguedà, "el primer municipi que volíem conèixer era el que té menys habitants de Catalunya", explica Carlos Viola. Els 27 habitants d'aquest municipi, sense saber-ho, van passar a formar part del record d'una família amb ganes de conèixer cada racó del país.