L'amenaça de la pluja que, finalment, ha estat només testimonial no ha impedit que Sant Vicenç de Castellet recuperés aquest diumenge la festa de Sant Antoni Abat amb el seu element central, la desfilada de cavalls i carruatges, que l'any passat no es va poder veure a causa de la pandèmia. Enguany, han pogut tornar a fer seus durant un parell d'hores els carrers de Sant Vicenç per complir una tradició que en aquest municipi és més que centenària.

L’Associació Cultural de Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet, adherida a la Federació Catalana dels Tres Tombs, ha fet un esforç important per recuperar la festa popular de Sant Antoni Abat. Els actes han començat a les 8 del matí amb la despertada, que ha obert la concentració de participants i socis de l'entitat, que enguany s'ha traslladat de l'esplanada de la Renfe (on s'havia fet durant anys) al porxo de Cal Soler. Al voltant del migdia, amb la repicada de campanes, s'ha fet el pas per l'església per a la benedicció dels cavalls i de tots els animals participants i s'ha donat el tret de sortida a la cercavila popular, que ha comptat amb l’acompanyament musical de la Banda del Triangle de Sants de Barcelona. Com és ja habitual, han tingut especial protagonisme els nombrosos i variats carruatges que al llarg dels anys ha anat recuperant i preservant l'entitat organitzadora, encapçalada per la qual du la imatge de Sant Antoni. La cercavila l'encapçalava la comitiva d'abanderats d’aquest 2022, formada per Míriam Diaz, capitana de bandera, Josep Granel, banderer, i Joan Casals i Jordi Tenesa, que exercien de cordonistes.

A la tarda es posava el punt final a la festa amb el ball de Sant Antoni a la sala de Cal Soler, amb l’actuació del grup Duet Solistes.