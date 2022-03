El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat una esmena de Junts per Catalunya presentada pel diputat i regidor sallentí David Saldoni, on es demana que en els pròxims 2 mesos es presentin les bases de la convocatòria de subvencions perquè els ajuntaments puguin presentar els seus projectes per a la construcció de nous centres residencials.

Aquesta esmena s'ha aprovat en la moció dels socialistes sobre les places residencials i de centres de dia. Saldoni, nou portaveu de la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya, ha subratllat la feina que s'està fent des d'aquest departament de la Generalitat de Catalunya, així com la voluntat dels grups parlamentaris per avançar en el treball conjunt per la millora del model residencial de Catalunya.

Quant a l'esmena que ha quedat aprovada, Saldoni n'ha destacat la seva importància pel que fa a Sallent, "ja que aquestes bases són les que han de permetre que l'Ajuntament de Sallent pugui presentar el projecte de la nova residència per obtenir finançament dels fons Next Generation". Saldoni assegura que Junts per Sallent fa molts mesos que està treballant perquè el govern català "obri una línia de subvencions per poder finançar residències impulsades per ajuntaments, com la de Sallent, i continuarem treballant perquè la residència de Sallent pugui ser objecte de finançament dels fons europeus".

El mateix ple de l'Ajuntament de Sallent ha estat objecte de debat en vàries ocasions el finançament de la nova residència, "però l’equip de govern s’hi oposava, i optaven per l'externalització del finançament del centre assistencial". En aquest sentit, Saldoni ha declarat que "nosaltres tenim doble feina, primer hem de treballar perquè les coses siguin possibles, com el finançament de la residència amb fons europeus, i després la feina de fer girar a l'equip de govern cap als plantejaments lògics, possibles i més favorables al municipi".