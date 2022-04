L'Ajuntament de Cardona, de la mà de l'associació Deixant Empremta, Creu Roja i Càritas, organitzen una jornada de sensibilització sobre el conflicte a Ucraïna sota el títol «Què està passant a Ucraïna?».

L'acte tindrà lloc al Centre Cardona Medieval, aquest divendres a les vuit del vespre, i servirà per fer una introducció històrica al conflicte, a càrrec del politòleg Abel Riu, des d'una perspectiva geopolítica i de seguretat per al continent europeu. Riu, politòleg i màster en Estudis Russos i Eurasiàtics per la Universitat d'Uppsala (UU), està especialitzat en els afers relacionats amb els països de l'antiga Unió Soviètica, i col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació catalans.

La jornada comptarà també amb la col·laboració del ballarí de dansa contemporània i improvisació Víctor González, amb l'espectacle ‘3561 /1960 (work in progress)’, «una necessitat», segons l'autor i creador, que «apareix després d'una investigació sobre les relacions de parella, el gènere i les noves masculinitats». «Aquest viatge pretén plasmar l'esperança d'un home que busca un nou futur per la seva família i, l'incertesa d'una dona que espera la seva tornada. Un homenatge a un home fort i valent a la retirada, i a una dona forta i valenta en una terra hostil», diu González. Tots els donatius aniran destinats íntegrament a Creu Roja i Càritas.