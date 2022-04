L’Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha convocat una consulta popular entre els veïns de Valls de Torroella a partir d’avui perquè decideixin si el pont que connecta els dos sectors situats a banda i banda del riu es manté, com ara, amb el pas de vehicles i de persones a peu, o si es tanca als cotxes i es limita únicament als vianants.

A tocar de la carretera de Cardona hi ha, a banda d’una part dels pisos de l’antiga colònia, diferents establiments. A l’altre costat del riu, a més d’habitatges hi ha naus industrials, l’escola, l’església, el consultori mèdic i instal·lacions esportives. En el cas que es decideixi deixar-lo només per a vianants, l’única manera d’accedir en cotxe cap a la banda de l’església i en direcció a Salo serà pel pont de la carretera BV-3002, que fa poc es va remodelar.

El que se sotmet a consulta té voreres a les dues bandes, però molt estretes, i és d’una sola direcció per al trànsit rodat. La convivència entre vianants i vehicles, però, no és fàcil perquè persones amb cotxet, carro de compra o cadira de rodes han de pujar a la vorera, ja que l’amplada de la calçada és insuficient si coincideixen amb un cotxe. Precisament, en el fulletó que ha distribuït l’Ajuntament es planteja que la restricció únicament a l’ús de vianants permetria una millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb cotxes i carros de compra i la creació d’un itinerari escolar. La consulta s’ha repartit en sis dies i el punt de votació seran les oficines de l’Ajuntament a Valls de Torroella. Es podrà votar el 7, 8 i 12 d’abril de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, i el 9, 11 i 13 de 10 del matí a 1 del migdia. Poden participar en la consulta les persones de més de 16 anys empadronades a Valls.