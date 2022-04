La renovació del segell Unesco del Parc Geològic de la Catalunya Central ha portat de la mà una ampliació del territori que abasta aquesta proposta que conjuga ciència i turisme. El consell avaluador, que va aprovar la revalidació per unanimitat, ha donat llum verd també a la incorporació de Cardona, municipi que ja era patró del comitè del Geoparc, que hi apareixia vinculat en diferents materials de difusió, però que formalment no en formava part. Ara s’integrarà al conjunt del projecte, una incorporació que és especialment rellevant atès el potencial que la vila ducal té en l’àmbit geològic, com és especialment el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, i la Vall Salina, espai natural singular damunt del qual s’assenta la seva llarga història d’activitat minera. Cardona, a més, té consolidat des de fa ja uns anys una notable oferta turística, ja que a banda del complex salí hi ha el castell, la col·legiata i el nucli històric.

Aquest és un dels aspectes més destacats d’una renovació del distintiu patrimonial concedit per la Unesco, que ahir van valorar els rectors del Geoparc, i que haurà d’afrontar la propera revàlida d’aquí a tres anys, ja aquesta d’ara s’ha endarrerit un any a causa de la pandèmia i les revisions es fan cada quatre.

Agustí Comas, president del Geoparc de la Catalunya Central, i Ferran Climent, director científic, van destacar el fet que la renovació del segell no només comporta mantenir un distintiu de qualitat reconegut arreu del món, sinó també el reconeixement que «en aquests anys, des de l’obtenció del segell», el 2015, «s’ha fet molta feina per potenciar el projecte i per complir les recomanacions que ens van donar en aquell moment per poder assolir aquesta revàlida». Tanmateix, Comas i Climent van explicar que de cara a la propera ja tenen deures per fer, «tot i que són objectius pels quals ja estàvem treballant i en camí, i que el que han de fer és afinar tota la feina grossa que s’ha fet en aquests últims quatre anys». Un dels principals, assolir un finançament estable, via conveni, amb la Generalitat, de manera que es garanteixi el manteniment i l’evolució contínua del projecte. Comas va subratllar que «ja fa temps que n’estem parlant i el Govern és conscient d’aquesta necessitat». Per a aquest any hi ha compromès un ajut de 50.000 euros que, entre altres aspectes, ha de servir per contractar el personal que ha de permetre posar en marxa la que ha estat una de les peces clau per superar els exàmens dels avaluadors: el centre d’acollida, situat a l’antic CAT de Sallent, a la Botjosa. Aquest ha de permetre oferir un espai central explicatiu del Geoparc, del territori i dels principals indrets visitables i les experiències que ofereix aquest projecte turístic. La idea és que funcioni els caps de setmana i festius, i entre setmana a demanda, pensant bàsicament en grups escolars.

Aquest centre d’acollida ha estat un dels passos endavant que ha fet el projecte, com també el centre explicatiu obert a l’estació superior del funicular de Sant Joan, a Montserrat, i els plafons instal·lats en les principals carreteres d’accés i als municipis. Elements que, tal com destacava Agustí Comas, «ens han aportat una gran millora en un dels aspectes que més se’ns demanava: el de la visibilitat i la difusió». Comas també va subratllar que els avaluadors han valorat molt positivament aspectes com «el compromís amb la sostenibilitat», el fet que s’hagi desenvolupat un sistema de formació de guies «perquè puguin transmetre bé el que és el Geoparc»; el disseny de programes educatius, i la col·laboració amb altres geoparcs, com ara l’Orígens, a la conca de Tremp.