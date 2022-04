El Departament de Cultura de la Generalitat ha comunicat a l’Ajuntament de Moià la inscripció del parc municipal Francesc Viñas al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Tal com va informar Regió7, en el ple municipal celebrat el 26 de gener passat, el consistori moianès va aprovar per unanimitat la declaració d’aquest espai emblemàtic com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), alhora que demanava la seva inclusió al catàleg del patrimoni cultural català. Un pas que ara ja és una realitat.

El Parc Municipal de Moià, antics jardins privats de Josep Coma i Passarell i actualment de titularitat pública, és un element patrimonial de primera magnitud per Moià que conserva molts dels seus elements originals, com es pot veure en els croquis manuscrits fets per Josep Coma i Passarell (1875) d’aquest jardí que es conserven a l’Arxiu Històric de Moià. El seu valor històric i interès patrimonial ha motivat la iniciativa de dotar aquest espai amb una figura de protecció que permeti potenciar-lo com a recurs turístic, lúdic i de lleure de manera respectuosa.