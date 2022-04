La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Balsareny un estudi de programació per a la construcció d'una nova biblioteca, a causa de les mancances que presenta l'actual. El treball presentat és un estudi per a l'adaptació de la casa Torrent, un edifici municipal amb valor patrimonial, on actualment hi ha el consultori mèdic local a la planta baixa, que disposa d'una planta en desús. La voluntat del consistori és estudiar la possibilitat de traslladar la biblioteca a la primera planta de la casa Torrent.

El treball planteja tres propostes que resolen la implantació de la biblioteca a la casa Torrent i que difereixen en la posició del consultori mèdic. El cost total de les actuacions a realitzar per a l'adaptació d'aquesta planta per a nova biblioteca varien entre 853.000 i 1.762.000 euros, en funció de la proposta.