La militància d’Esquerra Republicana a Navàs ha decidit per unanimitat, en assemblea local, situar Salvador Busquets de nou com a número 1 a les llistes republicanes per a les eleccions municipals del 2023. El partit, que ha compartit govern i alcaldia amb la CUP aquesta darrera legislatura, assegura que «aspira a erigir-se en la força guanyadora del municipi, després de quedar-se només a tres vots d’assolir-ho el 2019». La composició final de la llista electoral encara s’ha de tancar.

ERC Navàs ha valorat «l’experiència i el carisma de Busquets», que ha estat alcalde de Navàs del 2019 al 2021. El republicà assegura «estar molt content i amb moltes ganes per la confiança dels companys i les companyes de la secció local». A més, afirma que sent «que soc part responsable del progrés que ha tingut el poble els darrers anys i vull continuar la feina iniciada en aquest darrer període». És conscient, però, que aquesta legislatura no s’ha pogut veure realment el projecte d’Esquerra i, en aquest sentit, diu que «vam dir que no havíem vingut a gestionar, sinó a transformar la política del poble, i és cert que hem posat els fonaments per fer-ho, però serà a partir d’ara, després d’una pandèmia, de canvis d’alcaldia inesperats i de transformar les estructures caduques de l’Ajuntament, quan tocarà fer-ho de veritat».

Salvador Busquets i Gubianas, de 58 anys, és casat i té dues filles, i és una cara molt coneguda al poble, ja que al llarg dels anys ha col·laborat i col·labora en diferents entitats, com l'Agrupament Escolta Ali-Bei, Formador de Caps Escoltes (FOCA), Balls de Cascavells, Nans i Gegants, Cavalcada dels Reis, Coral Nova, l’Agrupació Sardanista de Navàs, Centre Excursionista de Navàs, AMPA del Col·legi Sant Jordi (on en fou president 8 anys) i Navàs per la Independència (NxI-ANC), entre altres.

Busquets és diplomat en Ciències Empresarials per la UAB, especialitzat en Finances, i ha treballat com a responsable de l’àrea administrativa en diferents empreses de la comarca del Berguedà i del Bages. Fruit del pacte amb la CUP, ha estat durant dos anys el primer alcalde republicà de Navàs des de la Segona República. Actualment n’és el Primer Tinent d’Alcalde, Conseller del Consell Comarcal del Bages i membre de l’Executiva Comarcal d’ERC Bages.

Presentació del llibre de Dolors i Montse Bassa

L’oficialitzat cap de llista Salvador Busquets exercirà d'amfitrió en l’acte que ERC Navàs celebrarà el dijous, 28 d’abril a les 19.30 h, al Casal Sant Genís amb l’exconsellera Dolors Bassa, en la presentació del llibre «Carregades de raons», escrit per ella mateixa i Montserrat Bassa. És d’aquesta manera que la formació republicana vol iniciar els actes de la 90a Fira de Primavera de Navàs.