Santpedor recuperarà el cap de setmana del 7 i 8 de maig la fira Santpedor en flor. Els muntatges florals es podran veure tant dissabte com diumenge a la plaça de la Font, plaça de l’Església i plaça Pare Casanovas i confluiran en un camí de flors fins a la plaça Gran U d’Octubre. Durant tot el cap de setmana, es podrà gaudir d’activitats al carrer, des d’espectacles fins a mostres d’entitats, visites guiades o xerrades.

Els balcons de les cases tornaran a omplir-se de color amb el concurs de balcons florits, amb inscripció prèvia a l’Ajuntament i amb tres premis en vals de compra per gastar en comerços de la CUSA. Durant tota la setmana, des de l’oficina de reciclatge es farà un any més l’entrega de la flor als santpedorencs i santpedorenques com a mostra d’agraïment pel seu compromís amb el reciclatge.

Segons el consistori «els carrers del barri antic tindran tres explosions de color: el verd de la primavera, el groc de l’estiu i el vermell de la terra llaurada de tardor. Tres colors que simbolitzen l’origen de la vida humana i la història agrària del poble. Una vida representada per les flors, però també per les entitats, que tindran una gran presència en l’edició d’enguany. Una explosió de color i un reconeixement a la tasca de la vida associativa de Santpedor».

La fira dedicada a les flors es recupera després de dos anys marcats per la pandèmia i en què no s’ha pogut celebrar en el format habitual.