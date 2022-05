Navarcles ha posat fil a l’agulla per desencallar el projecte de construcció d’un nou menjador per a l’Escola Catalunya, que l’Ajuntament tenia sobre la taula des del 2019, després que va ser la proposta guanyadora en els pressupostos participatius d’aquell any però que es va haver d’ajornar per donar pas «a altres necessitats» com a conseqüència de la pandèmia, segons ha apuntat l’alcalde, Josep Maria Feliu.

El nou menjador ha de donar servei a l’edifici vermell de l’Escola Catalunya, o sigui, als alumnes d’educació infantil i de primer cicle de primària, que ara comparteixen espai amb els més grans en l’únic menjador que té l’escola a l’edifici verd. Tot plegat suposa «un perjudici per als alumnes petits» que cada dia s’han de desplaçar a un edifici «no colindant i que els obliga a travessar el carrer», segons apunten fonts municipals. Després de la represa, l’Ajuntament ja té pràcticament enllestida la redacció del projecte, si bé encara no vol posar data a l’entrada en servei del nou menjador. L’obra es voldria començar aquest estiu per poder-lo estrenar durant el curs 2022-23, «però tot dependrà de com s’allargui el procés de licitació» i la posterior adjudicació dels treballs, en què es destinaran un mínim de 150.000 euros. El nou edifici es construirà en un espai ara en desús a l’entrada del mateix edifici vermell de l’escola. Un cop construït, el futur equipament tindrà capacitat per a un centenar d’infants, i si bé el menjar no s’hi cuinarà directament perquè es portarà de les cuines de l’edifici verd, s’hi podrà emmagatzemar, manipular i preparar per poder-lo servir als alumnes, de manera que es reservarà una àrea d’office com a zona per a la manipulació d’aliments amb neveres i forns. Per a després dels àpats el projecte preveurà la instal·lació de set piques perquè es puguin rentar les mans, i s’instal·laran uns lavabos a l’exterior. A banda de l’espai pròpiament de menjador, el nou edifici també farà les funcions de sala polivalent adaptada a les necessitats que el centre educatiu pugui tenir en les seves activitats del dia a dia. Així mateix, i a petició de l’AMPA de l’escola, s’habilitarà un espai separat del menjador pensat perquè els alumnes de P3 hi puguin fer la migdiada.