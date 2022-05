L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha inaugurat aquest divendres la nova depuradora de Rajadell, un projecte que es trobava enllacat des de feia anys. La nova estació sanejarà les aigües residuals dels nuclis de les Casetes, els casc antic, l’estació i els Molins de Rajadell, i també del nucli de Fals, al municipi veí de Fonollosa. La planta, que ha suposat una inversió de 3 milions d’euros, té una capacitat per tractar 360 metres cúbics al dia, equivalent a una població de 2.500 habitants.

Els treballs de la nova estació, que es troba en servei des de fa uns mesos, també han comportat la construcció de 4,3 quilòmetres de col·lectors i quatre estacions de bombament. La planta, que tracta les aigües residuals mitjançant un sistema biològic, es divideix en tres parts: la línia d’aigua, la de fangs i altres instal·lacions com l’edifici de serveis i una edificació on està habilitada la sala de deshidratació de fangs, la de bufants, un magatzem-taller i la sala de quadres elèctrics.

Durant l’acte d’inauguració de la nova planta, l’alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, ha destacat «la perseverança dels diferents actors» per fer realitat un projecte «necessari pel territori», que ha topat amb diferents entrebancs, com la crisi econòmica i més recentment la sanitària. Lluch ha ressaltat la millora que suposarà la nova instal·lació per la fauna i la flora de la riera de Rajadell i el seu entorn ja que «gràcies a la millora de la qualitat de l’aigua tindrem un entorn més net i facilitarà no només l’estabilitat de les espècies ja existents sinó que augmentarà la seva diversitat».

Per la seva banda, l’alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez ha assegurat que, després del llarg procés, la posada en marxa de la instal·lació és «una millora cabdal pel territori» i, en el cas de Fonollosa, suposa que «tres quartes parts dels quatre nuclis del nostre municipi ja estaran sanejats i ens quedarà pendent el petit poble de Camps».

Al seu torn, el director de l’ACA, Samuel Reyes, també ha fet referència a la llarga espera per tenir en actiu la depuradora de Rajadell que «beneficia a tots els municipis aigües avall». A la comarca del Bages, hi ha 19 depuradores en funcionament que garanteixen el sanejament del 97% de la població de la comarca. Reyes també ha fet referència a les actuacions que hi ha pendents i ha anunciat que n’hi ha previstes una quinzena en els pròxims 6 anys, amb una inversió de 8,5 milions d’euros.