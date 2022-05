Avinyó reviurà aquest diumenge, 8 de maig, els enfrontaments entre isabelins i carlins i la revolta social que hi va haver a mitjans dels segle XIX, en el marc de la segona guerra Carlina. La Fira dels Matiners recupera tota la seva essència, sense restriccions per la covid, i ho fa amb un ampli ventall d’activitats programades. El gruix dels actes es concentra demà, diumenge, però aquests dies ja hi ha ambient de Matiners. Aquest matí, a l’era de Cal Verdaguer es farà la trobada d’intercanvi de plaques de cava, amb la presentació del disseny exclusiu d’enguany.

A través de recreació històrica, Avinyó fa un salt a l’època de la guerra dels Matiners (1846-1849), amb escenes de la vida quotidiana com un mercat, una taverna o un casament, i els enfrontaments entre carlins i liberals, que tindran el seu punt àlgid demà a la tarda amb la representació del Combat d’Avinyó, amb música en directe. Durant tot el dia però, es reviurà l’ambient de revolta social que es vivia en aquella època. (Les propostes detallades i els horaris es poden consultar a la pàgina web matiners.cat). La Fira dels Matiners manté els trets principals de les últimes edicions d’abans de la pandèmia i els mateixos escenaris, amb la plaça Major com a epicentre de la festa. A més, la plaça Major i els seus voltants acolliran demà el mercat dels Matiners, amb parades de comerços locals i forans, artesans, antiguitats, gastronomia i productes naturals i de proximitat i es podrà veure una mostra d’artistes del municipi. També hi haurà l’habitual demostració del funcionament de la telegrafia òptica i es podran fer visites guiades a espais singulars del municipi com els cellers de Cal Verdaguer, el jardins de la Casa Abadal o l’Espai Matiners. També cal destacar el campament isabelí, que recrea el campament instal·lat al pati del quarter del Carme de Manresa des d’on va sortir l’exèrcit isabelí amb l’objectiu de reprimir els matiners concentrats a Avinyó. Un element singular de la fira és el Ball dels Llancers, un conjunt de danses creades a partir de la recuperació de cançons populars antigues d’Avinyó i que segueixen l’estil i la coreografia de les danses de llancers del segle XIX. Es podran veure demà, tant al matí com a la tarda. A més, com a novetat, els alumnes de 2n i 3r de l’Institut Escola Barnola ballaran danses tradicionals, entre les quals hi ha la popular Dansa dels Matiners. La Fira dels Matiners és única a Catalunya pel seu relat històric. L’esdeveniment va néixer l’any 2012 amb la voluntat de recuperar i donar a conèixer una part de la història d’Avinyó: la victòria dels carlins contra les tropes d’Isabel II, al municipi bagenc, l’any 1848, durant la guerra dels Matiners (1846-1849) i la Torre dels Soldats. Al llarg d’aquests anys, la fira s’ha consolidat, ha anat incorporant novetats i ha anat creixent tant en nombre de participants (més de 200) com de públic assistent.