L'accés al nucli urbà per l’entrada sud des de la carretera C-55 es veurà afectada per treballs de manteniment i conservació que es desenvoluparan a partir d’aquest dimecres 11 de maig, segons la data prevista d’inici. Aquests treballs també afectaran els accessos al barri de Fusteret i al polígon industrial La Pobla Nord.

El tram afectat anirà des del Balç del Lladó fins a la cruïlla de la carretera de Manresa i la carretera de Balsareny, a l’alçada de l’antic bar Capri. Segons ha informat l’empresa adjudicatària dels treballs, l’actuació es portarà a terme de 7.30 a 19.00 h. Caldrà donar pas alternatiu als vehicles en els trams en què s’estigui actuant.

La titularitat d’aquesta via, la carretera C-1410z, correspon a la Generalitat. Les obres es porten a terme després de les gestions realitzades per l’Ajuntament per a la millora de l’estat d’aquest tram. L’Ajuntament recomana que, si és possible, mentre es desenvolupin aquests treballs de millora es faci servir l’entrada nord des de la carretera C-55 per tal de minimitzar les afectacions de mobilitat que se’n puguin derivar.