L’Ajuntament de Santpedor començarà el proper dilluns les obres a la carretera de Castellnou, que repararan dos punts crítics situats dins el terme municipal de Santpedor. Es tracta d’una actuació que té per objectiu millorar la seguretat viària en aquest camí asfaltat que va de Santpedor al Serrat.

Les obres es portaran a terme en dos períodes, del 16 al 20 de maig i del 23 al 27 de maig. Durant aquests dies, la circulació estarà regulada per semàfors amb pas alternatiu de vehicles.

Tal com va anunciar fa gairebé un any, està previst que el 2024 la Diputació de Barcelona dins el Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres assumeixi la titularitat d’aquest tram i el converteixi en carretera, adequant-ne les amplades i el traçat. Una reclamació històrica dels dos ajuntaments per a poder fer front a les despeses de manteniment i millora de la seguretat viària.

Les actuacions suposaran una inversió de 1.632.000 d’euros a càrrec de la Diputació de Barcelona i està previst que les obres comencin a principis del 2024, un cop enllestit l'estudi informatiu i el projecte constructiu.