La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha anunciat que el Castell de Cardona rebrà una inversió d'1.526.781 euros del Departament de Cultura en el marc dels fons europeus Next Generation. Aquesta aportació, que es materialitzarà entre el 2022 i el 2026, s’invertirà en la nova il·luminació del castell; en un projecte d’eficiència energètica amb una inversió d'1.291.526 euros, i en la restauració i adequació de diversos punts del camí cobert del castell, en què es destinaran 235.255 euros. "Amb l'alcalde Ferran Estruch compartim que aquest és un monument de gran importància, no només pels cardonins sinó per a tot el país", ha dit Garriga.

La consellera ha anunciat la nova inversió des del mateix castell acompanyada de l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch. Entre els anys 2005 i el 2021 el Govern hi ha invertit 4.365.372 euros. Les muralles, la col·legiata, el claustre, la capella de Sant Ramon i la torre de la Minyona del Castell de Cardona són propietat de la Generalitat de Catalunya i la gestió del monument correspon a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. La nova inversió a Cardona es farà en el marc dels fons europeus Next Generation, instrument de recuperació de la Unió Europea dotat amb 750.000 milions d'euros. Durant el període 2022-2026, la Generalitat destinarà a cultura 23,8 milions d’euros provinents dels plans de Recuperació, Transformació i Resiliència. Segons el Departament de Cultura, el Castell de Cardona és una de les fortificacions militars més importants de Catalunya i apareix documentat per primera vegada en època carolíngia (s. VIII). Posteriorment, a partir del segle XVII, juga un paper clau en les guerres dels Segadors, de Successió i del Francès. Durant la guerra de Successió el castell va resistir diversos setges de l’exèrcit borbònic fins a la seva capitulació el 18 de setembre de 1714, raó per la qual que se’l coneix com "el darrer baluard de les llibertats catalanes". El castell de Cardona és "un exemple únic" de la història de la fortificació militar a Catalunya. L'element més destacable del conjunt, però, és la Col·legiata de Sant Vicenç, una de les joies del primer romànic català.