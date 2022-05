L’Ajuntament de Sallent i Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, han renovat el conveni de col·laboració per mantenir durant l’any 2022 el fons de solidaritat, adreçat a finançar el rebut de l’aigua a les persones i col·lectius del municipi en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front. Per a aquest any, l’import que es destinarà és de 10.000 euros, aportat per Agbar i l’Ajuntament.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta íntegrament la companyia d’aigua i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Agbar a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials locals. En 6 anys des que es va iniciar aquest fons, s’han destinat 20.000 euros per atendre 92 casos de famílies en situació de vulnerabilitat al municipi. L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha destacat que aquests convenis «són importants per poder arribar a aquelles persones més vulnerables i responsablement aconseguir que tothom tingui els recursos necessaris».