L’Associació de Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet ha canviat la plaça de l'Ajuntament del municipi per emblemes de Catalunya. Momentàniament, Montserrat, el Pedraforca, el Gran Teatre del Liceu, la Seu Vella de Lleida, el Pont del Diable i la Cala S’Alguer, entre altres, han obert les portes a aquesta tradició i s'han convertit en els escenaris de la nova campanya promocional publicada a dues setmanes de la festa.

"Un ball, una festa, un poble" és el nom del vídeo, que ha estat produït per Well Studios, que pretén divulgar la festa arreu del país i aconseguir que les colles tinguin nous dansaires. La festa del Ball de Gitanes torna a la plaça de Sant Vicenç de Castellet el primer cap de setmana de juny, després de dos anys d’actes alternatius per la pandèmia. El diumenge 5, a partir de les 12 del migdia, la plaça recuperarà una festa popular amb el format tradicional, i el dissabte 4, es farà la ballada infantil, a les 18.30h, al mateix espai.

Abans, aquest diumenge es podrà veure un tast del Ball de Gitanes a la Festa del Mercat d’Amposta i en el context d’un intercanvi cultural entre la capital del Montsià i Sant Vicenç de Castellet. En paral·lel, el darrer diumenge de maig, en el marc de la Fira del Vapor, l’Associació del Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet comptarà amb una parada pròpia per donar a conèixer la festa.