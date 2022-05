L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet prepara els pressupostos participatius d’aquest any amb una dotació econòmica de 30.000 euros. La regidoria de Participació Ciutadana fa una crida perquè veïns i veïnes i el teixit associatiu presentin propostes concretes de millora per al municipi, recuperant el format anterior a la pandèmia. Segons fonts municipals, les idees han de ser clares, viables tècnicament i normativament, de competència municipal, que tinguin una visió global i d’interès per a la ciutadania i que no sobrepassin els 30.000 euros.

El termini per presentar les propostes és vigent fins al 29 de maig. Les idees s’han de presentar omplint un formulari que es pot demanar a l’OAC o bé descarregar a través de la pàgina web municipal i caldrà acompanyar aquest document amb una instància. Totes les propostes rebudes seran valorades per un equip tècnic municipal que farà una valoració tècnica i econòmica i posteriorment seran sotmeses a votació popular durant el mes de juny.