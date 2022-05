Ada Parellada ensenya a cuinar a baix cost

La Fundació Alícia va acollir ahir la novena edició de la Festa Alícia’t, la fira de la gastronomia de les comarques de Barcelona amb la xef Ada Parellada com a plat fort. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana va oferir una xerrada on va donar pautes per combatre la inflació i consells per aprofitar els aliments i lluitar contra el seu malbaratament al mateix temps que feia una demostració culinària. Va elaborar una albergínia al microones farcida d’una amanida de cigrons, anxoves i paté de fetge de rap amb l’ajuda de Pablo Jiménez, cuiner d’Alícia; Biel Jaramillo i Nil Callau, alumnes de Cuina i Gastronomia de l’Escola Joviat de Manresa; i Pol Puntas, de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Barcelona i alumne en pràctiques a la Fundació Alícia.

Ada Parellada va exposar la importància de conèixer l’origen dels aliments «per poder tenir una cuina sostenible», i va defensar els productes de proximitat i de temporada com un «mètode per cuinar a baix cost». També va afirmar que planificar el menú de la setmana és una manera d’estalviar diners perquè «només es compra el que realment és necessari». Altres consells que va donar van ser utilitzar energies alternatives, com per exemple el microones, fer un inventari de la nevera i el rebost i tenir un congelador endreçat, arreglat i ben etiquetat «com si fos una caixa forta per guardar-hi les joies», va apuntar.

Parellada també va dir que és molt important tenir enginy amb les restes de menjar i fer-les servir per elaborar nous plats: «Surt més econòmic aprofitar els aliments que llançar-los, tant per l’economia com pel desgast mediambiental», va assegurar. «Hem de fer que el nostre temps sigui rendible per tenir una alimentació àgil», va afegir. Una setantena de persones va assistir a l’acte, que va finalitzar amb un experiment per distingir el sabor i aroma dels aliments i amb una degustació.

La Festa Alicia’t va incloure altres tallers i activitats de cuina per a tots els públics, així com l’espai dedicat a productors i elaboradors de la gastronomia de les comarques de Barcelona al Mercat de la Plaça, on n’hi havia al voltant d’uns 25. «És un congrés obert a tothom i no està destinat només a professionals del sector», va explicar Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. La fira va néixer amb la voluntat de dinamitzar Món Sant Benet, fer un dia de portes obertes a la Fundació Alícia perquè es conegui la feina que realitzen els 30 investigadors al llarg de l’any i, principalment, «que la gent s’ho passi bé i aprengui tècniques per menjar més sa, més sostenible i millor, i les apliqui a casa seva», va remarcar Massanés, qui va assegurar que «el nostre ADN és potenciar i defensar el producte de proximitat i de temporada».

La jornada és organitzada per la Fundació Catalunya - La Pedrera, la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona.