Castellbell i el Vilar ha participat amb èxit al 'Clean Up Day', organitzat per Agbar i les àrees d’Educació i Medi Ambient de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb la voluntat de fer difusió de la importància de tenir cura de l’entorn natural del municipi. Més de 125 alumnes de l’Institut Bages Sud i de l’escola Jaume Balmes han participat d’una activitat de neteja a la llera del Llobregat al seu pas pel nucli de La Bauma. Gràcies a la col·laboració d’infants i joves s’han aconseguit recollir més de 574 quilos de residus de tot aquest entorn natural, dels quals 77 es corresponen a envasos, 20 han estat de vidre, 15 de paper i cartró i 462 de runa, ferralla i pneumàtics, entre d’altres. L'Ajuntament vol agrair la col·laboració d'Agbar i la implicació de tots els participants.

En el marc de les activitats del Clean Up Day també s’ha organitzat amb èxit un taller per aprendre a decorar una torreta de fusta amb la participació d’una dotzena d’assistents que van tenir com a obsequi diferents planes de jardí (petúnies, begònies i alegries).