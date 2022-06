L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i els patrons de la Fundació Catalunya La Pedrera han visitat i estrenat oficialment aquest dimarts el nou pont d'accés a Món Sant Benet, des de Sant Fruitós de Bages, una infraestructura de doble sentit de circulació que millora l'accés a l'equipament pels vehicles i dota el complex d'una entrada més àmplia. La intervenció, a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera, també ha implicat la conservació del pont vell, donant així un nou espai per a vianants.

Han pres part en la visita de les obres el president de la Fundació Catalunya La Pedrera, Germán Ramón-Cortés, la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra, l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán i Claret, així com els patrons de la Fundació.

El president ha destacat que aquestes obres han estat prioritàries per la Fundació un cop ha finalitzat la pandèmia, i ha destacat que són l'últim serrell que quedava per tancar de la intervenció urbanística de la Fundació a l'equipament.

Durant l'acte inaugural també s'han pogut visitar dues de les darreres intervencions que s'han realitzat a Món Sant Benet, encaminades a la millora de l’espai natural i la seva biodiversitat. Per una banda, la construcció d'una rampa per a peixos al riu, per tal de millorar la diversitat i la connectivitat fluvial i per l'altra el treball que s'està duent a terme a la zona dels horts per al foment de l'agricultura regenerativa i ecològica.