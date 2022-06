Sant Joan de Vilatorrada ha celebrat aquest dimarts l’acte de cloenda del projecte CuEmE 2022 (Cultura Emprenedora a l’Escola) de cooperatives escolars. L’alumnat de 5è dels tres centres d’educació primària del municipi (Escola Ametllers, Escola Collbaix i Escola Joncadella) es van reunir a la Plaça Major per passar una cloenda festiva amb música i balls.

Fa dues setmanes, les cinc cooperatives escolars van posar parades just al costat del mercat setmanal de Sant Joan de Vilatorrada per vendre els seus productes, amb un gran èxit d’acollida per part de la població.

L’alcalde, Jordi Solernou Vilalta, ha repartit els diplomes a l’alumnat de 5è en reconeixement de la feina feta amb les seves cooperatives durant tot l’any i també ha volgut destacar la tasca exercida pel professorat, entregant també un diploma propi a cadascun dels centres. També ha volgut agrair juntament amb la regidora de Promoció Econòmica, Laura Trench, a les persones responsables de l’Ajuntament que han fet possible que un any més es dugui a terme el projecte CuEmE i l’acte de cloenda.

Enguany, gràcies a la flexibilització de les mesures de la pandèmia de la Covid-19, les cooperatives escolars de Sant Joan de Vilatorrada també van poder compartir els seus projectes amb els d’alumnes d’altres municipis de la comarca, en un acte que es va a fer a Callús i va reunir gairebé 600 alumnes.

Les cooperatives escolars que han participat aquest any són la Cooperativa Cromativa i la Cooperativa Cooper Powes per part de l’Escola Ametllers; la Cooperativa Influencers de Sant Joan per part de l’Escola Collbaix; i la Cooperativa Joncativa i la Cooperativa Fet a Mà per part de l’Escola Joncadella.

El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) és un projecte de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d’educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.