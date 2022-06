Els parcs infantils del barri de Joncarets i del Parc Municipal Macary i Viader ja tornen a ser plenament operatius després que han finalitzat les obres de renovació que s'hi feien. Ara queden pendents les del parc infantil de la plaça de Sant Joan, que s'estan portant a terme actualment i es preveuen completar en les properes setmanes.

L’actuació realitzada en els parcs de Joncarets i del Parc Municipal ha comportat la substitució dels antics jocs infantils per d’altres més moderns i interactius, així com la instal·lació de plaques informatives sobre l’edat òptima i mesures de prevenció i seguretat.

La renovació dels parcs forma part d’un projecte que es va iniciar amb la instal·lació d’un nou espai de jocs infantils al barri de Salipota, al costat de l’Espai Lúdic i de Salut del darrer tram del carrer Pompeu Fabra. També s'ha renovat el parc infantil ubicat en el darrer tram del carrer de les Flors, al barri de Santa Maria.

Són unes renovacions promogudes per l’Ajuntament de Súria, amb la coordinació de l’àrea municipal d’Urbanisme i la implicació de les respectives associacions de veïns, a través dels pressupostos participatius, i suposen la inversió més important realitzada des de l’Ajuntament per a la millora dels parcs infantils com a equipament bàsic dels barris i del centre urbà.

Propera renovació, al Poble Vell

La Junta de Govern Local va aprovar el 2 de juny passat la compra dels aparells per a la renovació del parc infantil de la carretera de Sant Salvador, al barri del Poble Vell. Aquesta millora es porta a terme a sol·licitud de l’Associació de Veïns del Poble Vell, dins dels pressupostos participatius de l’Ajuntament.

La previsió és iniciar les obres al llarg d’aquest estiu. La compra es fa a través del sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis-Consorci Català pel Desenvolupament Local (ACM-CCDL), amb un pressupost de 18.434 euros.