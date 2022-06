L’empresa cardonina Aira Robotics, especialitzada en sistemes d’automatització per a escorxadors es vol consolidar a Cardona amb una inversió de 20 milions d’euros d’aquí al 2030. Aquest és el compromís de la seva matriu i actual propietària, la danesa Frontmatec, que preveu una injecció inicial de 7 milions per a una primera ampliació de les instal·lacions de cara al 2024, i que anirà completant fins a disposar de tres nous edificis i la creació d’un centenar de llocs de treball directes, el triple que els actuals.

El projecte, que s'ha fet públic aquest dimecres, contribuirà a accelerar la urbanització del nou polígon que ja tenia projectat el municipi, La Cort II, i que sumarà 150.000 m2 als del polígon actual. La intenció era desenvolupar-lo en dues fases, però l’anunci d’aquesta inversió milionària i les necessitats urgents d’ampliació de l’empresa faran que la primera i segona fases avancin en paral·lel, a partir del primer semestre de l’any que ve, amb la idea de tenir assegurat prou espai a començament del 2024 per a la primera de les tres naus que hi té projectades Aira Robotics.

Així ho explicava l’alcalde, Ferran Estruch, en la presentació del projecte, que ha tingut la presència del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i d’agents polítics i socials, a banda del director executiu de Frontmatec, Allan Jan Formann, i del director d’Aira-Frontmatec, Xavi Jané. Aquests darrers han exposat el nou pla i la necessitat «urgent» d’aquesta primera ampliació, tenint en compte que les instal·lacions actuals han quedat petites. La proposta global passa per adquirir 50.000m2 de superfície del nou polígon, i destinar-ne 10.000 a aquesta primera nau per al 2024 (l'actual n’ocupa 600). Es planteja una instal·lació «puntera a nivell tecnològic i en sostenibilitat», que requerirà de nova mà d’obra, apuntava Jané, i destacava el retorn que tot plegat tindrà per a Cardona. L’alcalde es felicitava pel projecte, «que suposarà un punt d’inflexió», convençut de «l’impuls econòmic, social i demogràfic» que tindrà. Em aquest sentit, ha dit que «ens toca treballar per crear habitatge, i revisar la normativa del nucli antic per rehabilitar-ne», i també es pretén crear cicle formatiu d’automatització i robòtica per formar nous treballadors potencials.

Per la seva banda, el conseller Torrent ha reivindicat la importància de la indústria per a l’economia, i ha apuntat la necessitat de reindustrialitzar Catalunya, on aquest sector ha perdut la meitat del pes que tenia els anys 80.