L’Ajuntament d’Avinyó preveu millorar la mobilitat i l’accessibilitat dels vianants a la zona esportiva i escolar del municipi amb la remodelació del carrer Indústria, que és la principal via d’accés a l’àrea que concentra els equipaments educatius i esportius. Els treballs, que també contemplen la urbanització de dos carrers adjacents a aquesta via, és previst que s’adjudiquin aquest estiu i comencin de cara a la tardor, amb un termini d’execució de 4 mesos.

La zona on hi ha ubicats els dos centres educatius d’Avinyó (l’Institut Escola Barnola i la Llar d’Infants l’Estel) i on es concentren la majoria d’equipaments esportius del poble com el pavelló, les piscines municipals i les pistes de tennis i pàdel, serà més segura i accessible. El consistori té previst començar a executar aquesta tardor el projecte que contempla la renovació i millora del carrer Indústria, que accedeix a aquesta àrea del municipi des de la carretera de Prats. També s’urbanitzaran dues vies adjacents: el carrer Relat i el passatge Fatjó. L’objectiu de l’obra és millorar la mobilitat i l’accessibilitat i, a la vegada, fer compatible l’accés a peu amb el trànsit rodat.

L’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca, explica que es tracta d’una zona que era industrial, però amb els anys « ha canviat la configuració i feia temps que convenia una millora perquè hi ha unes voreres molt estretes i molt trànsit de vehicles». De fet, el Pla de Mobilitat de la Diputació de Barcelona ja contemplava l’eixamplament de les voreres per complir la normativa i garantir la seguretat dels vianants.

La urbanització d’aquests carrers està planificada amb un ferm de plataforma única seguint el mateix format que en d’altres vies similars de recent urbanització, com el carrer Sant Antoni, amb formigó a la part de circulació de vehicles i llambordes marcant l’espai de vorera de prop de les cases. Al carrer Indústria, per tal d’assegurar una amplada suficient per a la circulació dels vianants, es delimitarà físicament l’espai exclusiu de vianants de l’espai obert als vehicles i no es podrà aparcar al llarg de tot el carrer. En conjunt, ha de ser « un espai segur i agradable», apunta Vilaseca.

El projecte inclou també les obres del carrer Relat i el passatge Fatjó, que són de nova urbanització i seguiran la mateixa línia de plataforma única. L’obra també preveu renovar la xarxa de clavegueram del carrer Indústria, que està molt malmesa. El cost total de l’actuació, que es preveu licitar les properes setmanes, ascendeix a 414.426 euros. Per fer front a la despesa es disposa d’una subvenció de la Diputació de Barcelona dins el Pla General d’Inversions, l’aportació de fons propis de l’Ajuntament i l’establiment de contribucions especials.

Si tot va sobre el previst els treballs s’adjudicarien aquest mateix estiu amb la intenció d’iniciar les obres (que tenen un termini d’execució de 4 mesos) la propera tardor, de manera que a l’hivern ja quedarien enllestides. Per facilitar l’accés a la zona, segons Vilaseca, els treballs es faran «per fases, en dos trams d’execució».

Antiga zona industrial

Actualment el carrer Indústria, degut al tancament de les fabriques de Cal Ton, de Cal Fatjó i darrerament Tèxtils Morera, ha perdut l’activitat industrial que el va caracteritzar, però amb la implantació de la zona escolar i la zona esportiva s’ha convertit en una zona molt concorreguda per a la població.

L’activitat industrial inicial del sector va condicionar el disseny viari, i en aquest sentit es va pensar sobretot pel trànsit de vehicles i camions, amb voreres estretes que, atenent a les noves activitats escolars i esportives del sector, dificulten la mobilitat dels vianants i dels escolars. Amb la intervenció prevista es vol donar solució a aquesta problemàtica i facilitar la mobilitat a tota la zona.