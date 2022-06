Cinc anys després de la darrera edició, Sallent tornarà a tenir des d’avui i fins diumenge una versió d’estiu del seu Carnaval, després d'haver pogut reprendre el d'hivern del parèntesis d'un any per la pandèmia. Una edició que, segons destaquen fonts de l’organització, «serà de proximitat i per al poble», amb els grups sallentins com a protagonistes.

Per començar, aquest divendres a les 8 del vespre hi haurà l’arribada del Carnestoltes sota el Pont Vell Sallent i, després d’una petita rua per escalfar motors, començaran els concerts. Abans, però, serà el moment de la tradicional botifarrada. Un cop digerida, serà el torn del primer grup que obrirà el carnaval, Punk a la merda, formació local. Els concerts en directe seguiran amb el grup Nervi, i la jornada acabarà amb el DJ Lex Flow. Aquests concerts, com tots els actes de nit, es faran a la plaça 19 d’abril, just al costat del riu Llobregat.

Dissabte serà el dia més complet. El matí estarà dedicat als més petits, amb la benvinguda al Pollanstrunski, el ninot carnavalero dels més petits, a 2/4 d’11 del matí, acompanyat de la xaranga de l'Escola Municipal de Música de Sallent. A més, l’acte tindrà el suplement de l’esmorzar que preparen l'Agrupament Roques Albes. Per rematar la matinal hi haurà l’espectacle d'Impro Show Summer Edition Infantil, a les 11, i un vermut amb els Remaches, a les 12.

L’acte central, la rua de la tarda, s’adapta al context d’estiu i no començarà a fins a les 7. Un cop acabada, tornaran els concerts de nit. Durant el sopar hi haurà l’actuació dels Zebrass i, tot seguit, arribarà The Klassic Rock Show, Cactus i DJ Arzzet. Es podrà comprar una entrada de 5 euros per entrar al ball. Fonts de El Carrilet destaquen que «és una entrada simbòlica, però ens ajuda a poder-nos mantenir de cara el carnaval d’hivern».

Una de les novetats d’aquest any és l’aposta que ha fet l’entitat cap a la cervesa de proximitat i artesana, amb col·laboració de la cervesera bagenca La Guineu.

Per als que més aguantin, hi haurà les matines a les 6 amb la tradicional coca i xocolata. Per acabar, el diumenge serà el torn del tradicional arròs, també a la plaça 19 d’abril. El vermut serà amenitzat pel grup Pariéndola. El pac de Carnaval d’estiu es completarà el mateix diumenge amb l’enterro del carnestoltes, que començarà a 2/4 de 9 del vespre, i encara hi haurà temps per a més música en directe amb l’Electrogralla de Roger Andorrà, seguit de Punkxada i qui tancarà el carnaval serà el DJ Mark G.

Tot això tres dies després de la pèrdua d’una de les ànimes del Carnaval, el popular Antonyito, que va morir dimarts passat i que estava vinculat a moltes entitats de Sallent, però molt especialment a aquesta festa. L’organització ha avançat que es preveu fer accions d’homenatge, tot i que no s’han concretat.