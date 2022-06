L'Ajuntament de Sant Vicenç ha donat llum verd a l'anomenat Pla de Reactivació Econòmica i Social, amb una dotació econòmica de 327.900 euros, a través del qual "es pretén passar pàgina dels efectes de la situació de pandèmia i ajudar a recuperar la vitalitat del municipi amb una mirada proactiva", segons ha explicat l'alcaldessa Adriana Delgado. El document ha estat aprovat amb els vots favorables d’ERC, PSC i SVC En Comú i l’abstenció de Junts.

Un dels capítols destacats fa referència als plans d'ocupació local, a través dels quals s'incorporaran deu perfils professionals diferents amb contractes temporals fins a final d'any. El consistori cobreix places d'enginyer/a, arquitecte/a, auxiliars administratius/ves, peons de manteniment i netejadors/es d'instal·lacions municipals amb contractes de jornada completa d'un mínim de sis mesos. A més, la Diputació de Barcelona contractarà quatre persones més fins a final d'any.

El pla preveu ajuts directes per a comerços, professionals autònoms i empreses amb una partida de 75.000 euros per modernitzar els establiments i incentivar noves activitats. Pel que fa al comerç, també hi haurà nous actes i ambientació a les zones comercials per afavorir la compra i reforçar el teixit comercial del municipi. També es preveuen ajuts per pagar l'IBI adreçats a famílies monoparentals.

Serveis d'Ocupació i Promoció

L'Ajuntament també actuarà a l'Espai Impuls SVC per promoure els Serveis d'Ocupació i Promoció Econòmica, impulsarà la convocatòria del concurs Millor projecte emprenedor 2022 per incentivar les noves activitats professionals i es faran tallers de formació de català i informàtica bàsica per a persones en situació d'atur. En matèria cultural, es programaran activitats de dinamització cultural i de promoció dels actes festius i culturals locals i s'organitzaran cursos i tallers al RKÓ en matèria de formació, recerca de feina i educació sexual i afectiva.

En paral·lel, en el marc del ple de juny també s'ha aprovat un conveni amb el Consell Comarcal del Bages per a la cessió d’ús de l’explotació dels espais rehabilitats de Castellet amb el cofinançament de fons Feder. I, finalment s'ha donat llum verda al document de referència Actuacions de l’administració local en matèria d’habitatge, aprovat prèviament pel Consell d’Alcaldesses i Alcaldes i el Consell Comarcal del Bages, que ha comptat amb la participació activa del consistori en l'apartat de les ocupacions.