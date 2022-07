Súria viu amb animació els dies centrals de la Festa Major, que enguany ha recuperat els actes que en les darreres edicions havien estat suspesos o reduïts a causa de la pandèmia. El programa festiu continua aquest diumenge 10 de juliol, diada de Sant Cristòfol, i es perllongarà fins al dimarts vinent.

Tot i que el programa d’actes es va iniciar a començaments de setmana, l’acte oficial d’inici de la Festa Major va tenir lloc divendres 8 de juliol amb una trobada d’entitats de cultura popular al davant de la Casa de la Vila i una cercavila pels carrers del centre urbà fins a la plaça de Sant Joan.

En aquests actes d’inici van participar els Trabucaires del Tro Gros, Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters i Grallers del Gorg de l’Olla i Agrupació Sardanista com a entitats locals. Per primera vegada, l’inici de Festa Major va comptar amb la presència d’una entitat convidada, la Colla Gegantera i Grallera de Manlleu (Osona).

En el transcurs d’aquest acte d’inici de la Festa Major, l’alcalde Albert Coberó va desitjar a tothom «que gaudiu molt d’aquests dies de Festa Major», i va elogiar el comportament de la ciutadania en els darrers dos anys de pandèmia. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria, va elogiar l’esforç de les entitats per reprendre l’activitat després d’una etapa difícil.

L’alcalde i la regidora van agrair el treball de la Comissió Festa Major i de totes les persones i entitats que fan possible el desenvolupament del programa d’actes. També van expressar la seva satisfacció per la recuperació de la normalitat festiva, després dels darrers dos anys.

Les entitats participants van oferir actuacions al davant de la Casa de la Vila, al llarg de la cercavila i al final del recorregut a la plaça de Sant Joan. A l’acte d’inici de la Festa Major, també hi van assistir altres membres de la corporació municipal i representants de diferents entitats de la vila.

Un dels actes destacats que enguany ha tornat al programa de la Festa Major ha estat la Trobada Castellera, organitzada per la colla castellera Salats. La Trobada ha tingut lloc aquest dissabte 9 de juliol a la plaça de la Serradora, amb la participació de Xerrics d’Olot i Malfargats del Pallars com a colles convidades.

Aquest dissabte també han tingut lloc les tradicionals benediccions de vehicles al davant de l’Església Parroquial de Sant Cristòfol i de l’Església de Santa Bàrbara, la missa de Sant Cristòfol i la pedalada popular, organitzada per la Unió Ciclista Mig-Món.

Per la nit, la JazzBand de les Escoles Municipals de Música de Navàs i Súria ha ofert un concert especial al davant de la Casa de la Vila, acompanyada per la Banda John Lennon de la ciutat italiana de Mirandola, dins de la col·laboració i intercanvi que mantenen aquestes dues formacions joves. Posteriorment s’ha fet una cercavila pels carrers del centre urbà, a càrrec del grup Buskant el To Brass Band.

Altres activitats d’aquest dissabte han estat la cursa ciclista contrarellotge Joan Gras, la Festa Holly i jocs infantils al Parc Municipal Macary Viader. El programa d’aquest dissabte acaba amb els concerts del grup Sense Sal i Euphoria Disco Show a la plaça de Sant Joan. En motiu de la Festa Major, l’Ajuntament de Súria ha habilitat un Punt Lila per tal d’informar i prevenir actituds masclistes. D’altra banda, l’entitat Súria Lluita s’ha afegit a la campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’ amb una parada al davant del seu local. Altres activitats de la Festa Major han estat la cantada d’havaneres amb el grup barceloní Mar Blava, el Correaigua, la Festa de l’Escuma i la Gimcana Nocturna, que van tenir lloc dijous 7 de juliol. Aquest mateix dia també es van fer el Campionat Scaleauto, organitzat pel Rodamón Slot, i una sessió de piscina nocturna.

La programació d’aquests primers dies s’ha completat amb els concerts dels grups 555 Project PCI, Hey! Pachucos i DJ Raquel a la plaça de Sant Joan. D’altra banda, el Parc Municipal Macary i Viader va acollir una sessió de paintball.

Al llarg de la Festa Major, la travessia urbana entre la plaça de Sant Joan i el carrer Domènec Quinquer es converteix en illa de vianants, coincidint amb l’horari de més activitats.

L’organització de la Festa Major és a càrrec de l’Ajuntament de Súria i la Comissió Festa Major, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el departament de Cultura de la Generalitat.

La programació de la Festa Major de Súria continuarà amb els següents actes: