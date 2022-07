Els accessos a l’entorn natural de Montserrat estan tancats i seguiran així, almenys, fins dimarts de la setmana que ve per l’alt risc d’incendi que hi ha a la zona. Malgrat aquestes restriccions, el monestir i tot el recinte de l’abadia continua obert, i s’hi pot accedir per carretera i també amb el cremallera i l’aeri. En canvi, els dos funiculars estan tancats.

Aquest tancament és conseqüència de l’activació del nivell 3 del pla Alfa –que determina el risc d’incendi–, i en el cas de la Catalunya central també afecta el parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A tot Catalunya hi ha un total de nou massissos i espais naturals als quals s’han tancat els accessos. Per a avui, el pla Alfa es troba en aquest nivell 3, que és el màxim, a un total de 275 municipis d’arreu de Catalunya repartits en 20 comarques diferents. En el cas de la Catalunya central, afecta tots els municipis del Bages i el Baix Llobregat Nord i una part de l’Anoia, el Solsonès, el Moianès i l’Alt Urgell (vegeu detall dels municipis al mapa). A la resta de poblacions, el pla Alfa es troba activat en el nivell 2.

31 accessos tancats

En el cas de Montserrat, els Agents Rurals van tancar un total de 31 accessos, on es van desplegar els senyals que adverteixen de la prohibició d’accedir-hi i també s’hi van col·locar cintes tot tancant el pas. En les tasques de vigilància i informació participen una desena d’unitats dels mateixos Agents Rurals, amb presència permanent als punts més freqüentats. A més, hi ha un helicòpter que també controla des de l’aire si s’accedeix a la zona. A part d’aquest cos, també formen part del dispositiu Mossos d’Esquadra, ADF, policies i vigilants locals i també el personal del pla de vigilància d’incendis de la Diputació de Barcelona i, en el cas de Montserrat, personal del mateix parc, segons va explicar ahir l’inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur.

A més de no poder accedir a aquests massissos, als municipis amb el nivell 3 del pla Alfa tampoc és permès l’accés motoritzat al medi natural, activitats de lleure, agrícoles i també altres activitats que a nivell general suposin un perill d’incendi i que requereixin d’autorització administrativa. També s’han suspès o traslladat activitats previstes en entorns on hi ha risc, com per exemple el concert de Nothern Sellos al Castell de Sallent, i que ahir estava pendent d’una nova ubicació.

Doble objectiu del tancament

Mur també va explicar que el tancament dels accessos a nou parcs naturals i massissos de Catalunya té un doble objectiu. Per una banda, prevenir incendis, ja que, segons va recordar, nou de cada deu estan provocats per l’activitat humana. L’altre objectiu és que, en el cas que hi hagi un incendi, evitar que hi hagi persones en aquests espais, que s’haurien d’evacuar ja que la seva seguretat estaria en risc.

A més, Mur va remarcar que a Montserrat, «amb una orografia complicada», es podrien trobar amb «dificultats per a una evacuació ràpida». També va situar en aproximadament 3.000 les persones que de forma diària visiten el parc natural de Montserrat.