L’Ajuntament de Fonollosa ha donat llum verd al projecte per fer la nova escola, que preveu tenir a punt d’aquí a dos anys. El ple municipal ha aprovat aquest dimarts inicialment el projecte executiu de remodelació i ampliació del centre actual, que ara s’haurà de sotmetre durant un mes a exposició pública, de manera que es compleix el calendari que preveu fer-ne el procés de licitació i adjudicació durant la propera tardor, i que les obres es puguin iniciar a entre final d’aquest any i principi del vinent.

Es tracta de la que serà la intervenció de més envergadura que afrontarà el consistori entre aquest mandat i el vinent, ja que suposarà una inversió que ara mateix està pressupostada en 2,3 milions d’euros (la major part dels quals pagarà la Generalitat), i que, un cop executat, farà que el centre educatiu, que s’ha convertit en tota una referència per la singularitat del seu model, hagi guanyat el 40% més de superfície.

El projecte el signa l’estudi d’arquitectura de Marc Rifà i és el resultat d’un procés previ en què es va crear primer una comissió de participació per definir els requisits generals que es volien posar damunt la taula i, posteriorment, d’un concurs de projectes arquitectònics que va rebre un total de vuit propostes.

Els treballs començaran en un terreny annex a l’espai que ocupa actualment el recinte, on en una primera fase es construiran tres nous mòduls d’aules on s’acabarà concentrant tota l’educació la primària, seguint la tipologia del centre d’edificis disseminats. Es tracta d’uns terrenys de 2.250 metres quadrats, que s’afegiran als 5.380 m2 de l’àrea actual. En aquest nou espai també s’hi construirà la nova sala d’actes, i un cop traslladats tots aquests serveis es procedirà a enderrocar tot un seguit d’edificis vells com l’actual sala polivalent, la sala de mestres i aula de música i l’antiga llar d’infants que ara s’utilitza de menjador.

Aquesta part es farà aprofitant un període d’estiu, que es confia que sigui el del 2023, però sinó caldrà esperar a l’aturada de vacances del 2024 per no interferir en l’activitat del centre. També en aquesta fase, i dins del projecte aprovat ahir, es durà a terme una obra d’urbanització exterior per crear un nou accés a l’escola, que es farà per la banda del poliesportiu, guanyant una zona molt més àmplia que l’actual i adaptada.

D’altra banda, es deixarà adequada la zona de transició entre l’escola i la pista poliesportiva, que ara mateix és una paret formigonada i es transformarà en una zona amb talussos i ajardinada. A més, s’habilitarà un espai d’àgora, exterior, aprofitant uns desnivells dels patis, per fer-hi activitats diverses. La planificació és que el 2024 ha de quedar tota aquesta obra acabada

Per les fases posteriors quedarà la rehabilitació d’edificis existents, tota la zona d’infantil, el menjador i cuina. També es farà d’obra nova tot el que serà l’edifici administratiu.

Dels 2,3 milions que és previst que tingui de cost l’execució del projecte, mitjançant el conveni signat entre totes dues parts el Departament d’Educació hi aportarà 2.050.000 euros, i el consistori n’hi posarà 250.000.