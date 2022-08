Fonollosa celebrarà des d’avui i fins dilluns els actes centrals de la festa major, després d’un primer ta que ja hi ha hagut al llarg de tota la setmana amb activitats prèvies. La música, l’humor, les activitats infantils, i les trobades populars centraran bona part del programa, amb la majoria d’actes concentrats a la Plaça 1 d’Octubre.

Un torneig de futbolí al matí, i un taller de tècniques per rejovenir-se, a la tarda, donaran el tret de sortida al programa, que a partir de les 10 s’orientarà als joves amb un sopar amb food trucks i un concert amb l’orquestra Tropical al pavelló.

Hi haurà música pràcticament cada dia. Demà a la nit, i després del gran sopar de Festa Major a la plaça 1 d’Octubre, hi haurà música ambientada als 80, i dilluns a les 8 del vespre serà el torn de les havaneres, que clouran els actes.

També hi haurà humor, amb l’espectacle de’n Peyu la nit de diumenge a la mateixa plaça. Al matí hi haurà hagut una crida amb toc de matines, i després de la missa, ballarà l’Alzina, i hi haurà sardanes i un vermut popular.

També hi ha oferta per als més menuts. Demà a les 6 amb un inflable aquàtic i un taller de pintacares al camp de futbol, i dilluns al matí, amb l’espectacle Abracadabra i la festa de l’escuma a la plaça.