Bages Turisme ha finalitzat la senyalització de tres itineraris per fer en BTT al voltant de la Séquia, que complementaran la xarxa de circuits de què ja disposa la comarca i sumaran una nova proposta de turisme d’esport i de natura. Els tres itineraris senyalitzats són un de curt, de 12,7 quilòmetres i 180 metres de desnivell, un de mitjà, de 28,8 quilòmetres i 452 metres de desnivell, i un de llarg, de 46,8 quilòmetres i 786 metres de desnivell.

Els tres recorregut són circulars i connecten amb els nuclis dels municipis per on passa la Séquia. La senyalització està situada en diferents punts del recorregut de manera que a les interseccions s’indica en quin punt s’està i quins són els punts de connexió més propers. Es tracta d'una acció que compta amb el suport i implicació de la gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. El finançament dels senyals ha anat a càrrec de Bages Turisme i s'ha comptat amb la col·laboració del Parc de la Séquia i dels ajuntaments de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sallent i Balsareny.

A més de la informació dels itineraris, els senyals inclouen també un apartat de conscienciació ciutadana on es recorda, per exemple, que no és permès banyar-se a la Séquia, ni fer foc, que cal endur-se les deixalles, respectar els sembrats i tenir cura de la flora, la fauna i els afloraments geològics. També s’indiquen els espais habilitats per deixar el cotxe i iniciar els itineraris. Un dels objectius d’aquests itineraris és treure les bicicletes del camí del costat del canal, ja que aquest és exclusiu per a vianants. També es vol fomentar l’accés a la Séquia des dels diferents municipis i promoure aquest canal com un espai per dur-hi a terme activitats d’esport i natura.

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, remarca la importància de disposar de rutes senyalitzades de diversos nivells que posin en valor un element patrimonial de gran importància com és la Séquia. D’aquesta manera, indica, «podem complementar l’oferta d’activitats tant per al públic que ja és a la comarca com captar visitants que després de fer els itineraris es quedin al Bages a dinar, a fer una visita cultural o qualsevol altra de les propostes turístiques que ofereix el territori».

La informació dels itineraris es pot trobar a www.bagesturisme.cat/rutes i al Wikiloc de Bages Turisme.