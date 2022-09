Els cuiners i productors locals de la Catalunya central van reforçar ahir el seu vincle, en una cita celebrada a Sant Benet de Bages, que va donar un especial protagonisme als productes de l’horta, que enguany han patit pèrdues per la sequera. Es tractava de la tercera trobada entre els dos sectors, impulsada per Bages Impuls i Proper, amb l’objectiu de fomentar el contacte entre els diferents professionals. La cita s’havia de celebrar el passat juliol, però l’incendi que va viure la comarca va obligar a ajornar-la fins al setembre.

En aquesta ocasió, l’esdeveniment, que fins ara havia estat circumscrit als productors del Bages, va obrir la participació a ls elaboradors d’altres comarques veïnes, com ara el Moianès, l’Anoia o el Berguedà. En aquest sentit, un dels organitzadors, Xevi Olivé, valorava en positiu el canvi, tenint en compte l’èxit en la participació d’aquesta tercera trobada, amb una vintena de restauradors, que van conèixer i tastar els productes d’una dotzena de negocis especialitzats en l’elaboració d’hortalisses, carns, olis, vins o gelats.

Durant les exposicions i els tastos que van protagonitzar els diferents elaboradors, es va posar èmfasi als productes de l’horta. De fet, l’emplaçament on es va dur a terme la trobada, als horts de Sant Benet, ja simbolitzava la voluntat dels organitzadors per realçar la tasca dels pagesos del territori, que enguany han patit la sequera i les onades de calor primaverals que, en la majoria dels casos, els han suposat pèrdues importants. És el cas de Pere Calafell, de l’Horta Can Calafell de Viladordis, a Manresa. «Hem tingut una reducció dràstica en diversos productes, com ara la patata que ha caigut un 80% en la nostra finca a causa de la sequera, que ha assecat la terra», explicava.

En la mateixa línia s’expressava Enric Casasayas, de la finca de Les Arnaules, a Manresa, que va resultar afectada per l’incendi del Bages. «A les pèrdues que vam patir pel foc, s’han de sumar els efectes de les altes temperatures, que han comportat una reducció en la collita, entorn d’un 20% en el cas del tomàquet», lamentava. L’agricultor també comentava que les pluges de les darreres setmanes «han provocat que es disparin les malalties de les plantes, tenint en compte que es trobaven en un estat molt dèbil». Amb tot, considera essencial transmetre les necessitats del sector als restauradors «per tal de fomentar un treball en equip».

Un altre dels productors assistents, Gerard Font, del negoci familiar Eco Pallareta, a la zona del Poal, a Manresa, també coincidia a valorar la trobada «com una gran oportunitat per explicar als cuiners de la zona els avantatges de comprar productes de proximitat». Destacava que «encara hi ha molta feina a fer, tenint en compte que molts restauradors desconeixen els productes que s’elaboren al territori». També posava de manifest que «un dels grans hàndicaps és que sovint els petits productors hem de competir amb el preu de les grans cadenes industrials». Per aquest motiu, insistia en la necessitat «que els restauradors es plantegin la possibilitat de treballar amb nosaltres com una forma de contribuir a l’economia del territori».

En cloure l’esdeveniment, els organitzadors apuntaven la possibilitat de celebrar noves trobades de cara al futur, sempre que hi hagi nous projectes o nous productes per presentar.