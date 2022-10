Els Consells Locals per la República del Bages i del Moianès van commemorar ahir al vespre el cinquè aniversari de l'1 d'octubre en un acte que va congregar unes dues-centes persones al davant de l'escola Joventut de Callús, un dels centres de votació que va rebre les càrregues policials al Bages. L'esdeveniment, que es va celebrar enmig de la crisi de Govern, va tenir constants referències a recuperar "l'esperit d'unitat" de l'1 d'octubre, a través de les intervencions de testimonis del referèndum al municipi i de membres del Govern del Consell per la República, com l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, que van adreçar-se al públic a través d'un vídeo prèviament enregistrat en què defensaven "la victòria" que va suposar la jornada de l'1 d'octubre.

La primera part de l'acte, conduït pel músic Xavier Serrano i la directora teatral Sílvia Sanfeliu, es va dedicar a reviure la jornada del referèndum, a través de diferents vídeos que mostraven els preparatius durant la nit prèvia a la votació, l'arribada de les urnes o les càrregues policials que es van viure arreu del territori. Un dels moments més emotius va ser l'homenatge a l'alcalde d'aquell moment, Joan Badia, traspassat l'abril del 2021, a qui el públic assistent va recordar a través de les paraules del seu germà, Jordi Badia, que el va definir com un "una persona organitzada i disciplinada, precisament els valors que van fer possible la celebració del referèndum". També va rememorar el moment en què els agents de la Guàrdia Civil van tirar a terra a Badia, "un fet deplorable del qual només en puc extreure una lliçó: la capacitat del meu germà per tornar-se a aixecar".

Els presentadors també van convidar a pujar sobre l'escenari l'advocat manresà David Casellas, que ha portat les causes d'alguns dels ferits de l'1 d'octubre al Bages. En la seva intervenció, va posar en relleu el paper del Col·legi d'Advocats de Catalunya durant el referèndum, que va desplegar professionals en els punts de votació d'arreu de Catalunya, "per tal de constatar sobre el terreny la vulneració de drets". En el cas de la comarca del Bages, destacava que algunes de les denúncies que van interposar els ferits es troben actualment en un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i es mostrava optimista sobre el recorregut que poden tenir en els pròxims mesos. De fet, en el transcurs de l'acte, també va intervenir una de les encausades, Ivet Valdeolivas, que va llegir un manifest en què advertia que "malgrat la repressió no aconseguiran desmobilitzar-nos".

Després de rememorar les vivències del referèndum, la celebració va donar espai per pensar en el present i en el futur a través dels parlaments d'alguns dels membres del Govern del Consell per la República, com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va remarcar, a través d'un vídeo prèviament enregistrat, que un dels "elements clau que va fer possible el referèndum va ser el sentiment d'unió que es va viure durant la nit prèvia, en què tots vam treballar a la una per avançar cap a la independència". En la mateixa línia es va expressar l'exconseller Toni Comín, que també es va dirigir als assistents en una filmació, en què va recordar "la unitat entre partits, institucions i ciutadania durant el referèndum al servei d'un objectiu clar i comú". D'aquesta forma va defensar que "cal recuperar aquella fórmula de la unitat per donar resposta al mandat de l'1 d'octubre".

Seguidament, també va intervenir la responsable del suport als Consells Locals per la República, la manresana Montse Corrons, que va reivindicar la necessitat de "tornar a sortir al carrer per evidenciar que el moviment segueix ben viu". En aquest sentit, va manifestar que "és la força del poble la que provoca els canvis necessaris" i va convidar els presents a adherir-se als Consells Locals per la República, "una organització que no està sotmesa a cap partit i que treballa per fer possible la República amb la suma d'esforços col·lectius". Precisament aquesta voluntat per implicar a la ciutadania es va fer palesa en el gest de col·locar una urna sobre l'escenari per tal que els assistents dipositessin una papereta amb suggeriments i inspiracions sobre com encarar el futur per avançar cap a l'objectiu d'aconseguir la independència.

El cant dels Segadors, interpretat pels integrants de Música per la Llibertat, va donar pas al sopar popular per commemorar l'aniversari de l'1 d'octubre. Al final de la vetllada, els assistents també van poder gaudir de música en directe amb el músic manresà Santi Arisa i el grup El Fugitiu.