La CUP a Santpedor considera que hi ha una manca d’informació municipal envers la ciutadania respecte el Servei d’Ajuda a Domicili, motiu pel qual ha posat en marxa una campanya informativa sobre el dret a accedir a aquest servei municipal

La campanya s’ha iniciat amb el repartiment del butlletí del grup, La Clau, que arriba a totes les cases del poble i que aquest mes és dedicat al Servei d'Ajuda Municipal, els seus objectius i a quins perfils van dirigits. A més a més, han col·locat 6 plafons informatius pel poble i han programat una xerrada oberta a tota la població a càrrec de la Fina Soler Esponella, extraballadora familiar, aquest dijous, a les 8 del vespre, a l’Ateneu Ca la Teia.

Segons la CUP es vol "sensibilitzar" el poble sobre la importància del Servei d'Ajuda a Domicili, i avisa a l'Ajuntament que sent un servei municipal, la població de Santpedor no té suficient informació inclús per conèixer qui té dret a accedir a les prestacions. La CUP, a través de la seva acció, retreu el que considera que son mancances de l'actual govern d'ERC i Junts per Santpedor en matèria d'acció i benestar social, i en particular en el Servei d'Ajuda a Domicili. Exposa, per exemple, el que qualifica d'"inacció per cobrir la baixa per maternitat de l'única treballadora social de l’Ajuntament durant mesos produint-se una situació de desatenció dels usuaris i usuàries. L'Ajuntament ha rebut queixes dels usuaris i usuàries del servei per no substituir la baixa laboral de la treballadora social com també sobre les alteracions dels horaris establerts per l'empresa que gestiona l'atenció domiciliària, sent sense un previ consens amb la família que rebien el servei".

La CUP posa en relleu que l'Ajuntament "té plena competència" en la prestació del Servei d'Atenció a Domicili, però que aquest "es presta mitjançant la contractació d'una empresa privada, fent que desconegui el funcionament del dia a dia com queda demostrat i es prioritzi el benefici econòmic de l'empresa gestora en comptes de la qualitat del servei".

Segons aquesta formació, aquest mes d'octubre "entra en funcionament el nou Plec de clàusules administratives i tècniques on se li dóna continuïtat a l'empresa Accent Social SL que porta 4 anys gestionant el servei". I lamenta que "l'Ajuntament no hagi optat per la municipalització del servei coneixent les seves deficiències i avisa que farà un seguiment exhaustiu d'aquest per garantir que el servei sigui de qualitat".