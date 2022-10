Les obres de la nova escola La Serreta de Santpedor es troben ja a la seva recta final. Aquesta setmana representants municipals i del departament d’Educació han fet una visita d’obres i han conegut de primera mà l’evolució dels treballs del nou centre educatiu, que es troben molt avançats. La previsió és que quedi enllestit a final d’any i que l’alumnat pugui estrenar l’equipament el segon trimestre d’aquest curs.

L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, el regidor d’Educació, Agustí Comas, tècnics municipals, membres del departament d’Educació, de la constructora i la direcció d’obres han visitat aquesta setmana les instal·lacions de la nova escola La Serreta. L’edifici ja està pràcticament enllestit i ara es treballa en els acabats de l’interior. Tot i que no es va poder començar el curs a les noves instal·lacions, que s’estan acabant de construir en uns terrenys propers a l’actual equipament, el nou centre podrà obrir portes el proper mes de gener coincidint amb l’inici del segon trimestre.

El nou equipament, que ha de permetre deixar enrere els barracons on l’escola ha funcionat des que es va crear fa quinze anys, s’està construint en uns terrenys del carrer Prat de la Riba en confluència amb el carrer Pau Casals, molt a prop de les cargoleres actuals. Tot i que el termini per finalitzar les obres s’havia marcat al 2023, semblava que la nova escola ja es podria estrenar aquest inici de curs però, entre que els treballs es van endarrerir i el curs va començar una setmana abans, no va ser possible. Per això, està previst que, amb l’equipament ja acabat del tot, el trasllat definitiu del mobiliari i el material es faci durant les vacances de Nadal, de manera que es pugui estrenar el nou centre just començar l’any vinent.

L’equipament, que es mantindrà amb una sola línia educativa, és un edifici de 2.320 metres quadrats i amb capacitat per a uns 225 alumnes distribuïts bàsicament en un espai de planta baixa més un pis. L’espai dedicat a educació infantil disposarà de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem, mentre que a primària hi haurà 10 aules, a banda de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes (amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari). Les noves instal·lacions també disposaran d’una àrea d’administració, consergeria i un espai per a l’AFA.