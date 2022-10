Els nuclis de Valls (Sant Mateu de Bages) i Palà de Torroella (Navàs) promouen, entre avui i demà, la fira Fabricantes, que vol incidir en el seu origen i trajectòria com a colònia industrial. La fira vol reviure i explicar l’esperit de quan les colònies estaven en el seu punt àlgid d’activitat. El programa, que avui es desenvoluparà a Valls i demà a Palà, combina la divulgació amb l’esperit lúdic. Els dos dies es faran visites guiades teatralitzades i hi haurà fira d’artesans i productes de proximitat, al carrer Galeries de Valls (avui) i a la plaça Indústria de Palà (demà). Avui hi haurà una matinal de jocs tradicionals i un col·loqui sobre les vivències dels veïns que van viure la colònia en el seu moment àlgid. Altres actes previstos són una trobada de gegants, una paella popular, i la representació de l’obra de teatre El silenci dels telers.