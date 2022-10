Callús recupera el potencial de les Festes de Tardor, que inclou activitats durant tot el 12 d’octubre. S’escau en dimecres, festiu, fet que motiva a visitar la fira i participar de les propostes culturals i lúdiques. Si el temps hi acompanya, s’espera que nombrosos callussencs i visitants gaudeixin de la fira.

De bon matí, unes 150 puntaires s’instal·laran ja al passeig Anselm Clavé, on mostraran l’art de fer punta al coixí. Paral·lelament, els motors es faran sentir en motiu de la trobada de vehicles clàssics i competició, que n’aplegarà uns 25. Es tracta d’una de les novetats en la programació de les Festes de Tardor de Callús, com també la tirolina que es muntarà durant el matí; el conte musical per a infants que es podrà veure a la tarda a càrrec de professors i alumnes de l’Escola de Música de Callús; i el tast de vins i caves a càrrec del celler cooperatiu Artium, que es farà dimecres a les 7 de la tarda per tancar la jornada.

A part d’aquestes propostes noves, les parades d’alimentació i artesania ompliran durant tot el matí la carretera de Cardona de Callús, que estarà tallada al trànsit. A més, el comerç local obrirà portes i serà un atractiu més de la fira, que també comptarà amb mercat de segona mà. Els asssitents podran fer una volta per les parades i les botigues i gaudir de les propostes d’oci. Per exemple, la tradicional trobada de gegants amb cercavila pels carrers del poble (11 h), que comptarà amb la participació de la Colla Gegantera de Callús i dels gegants de Calders i de Sant Andreu de la Barca. A més, els geganters de Callús recuperen l’arrossada popular, que l’any passat no es va poder fer per la covid.

A part del reclam dels gegants, al matí els més petits podran pujar a un inflable i el públic adult ballar country. I a la tarda, més activitat per a diversos públics: el Festival de Teatre Test, el conte musical Quin cacau per fer aquest cau, sardanes i tast de vins i caves.

Consulta la programació aquí.

Comèdies i drama, esquetxos del Festival Test

El Festival de Teatre Test porta cada any per les Festes de Tardor propostes escèniques a Callús, que és un dels 14 pobles de la Xarxa de Pobles Creatius. Les tres obres de curta durada que s'han triat i que es podran veure dimecres a la tarda (16.45 h) a Callús són les comèdies Començar i Ets la llet!, i el drama La Imatge.