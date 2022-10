Sant Vicenç de Castellet ha guanyat una flor i passa de dues a tres flors en el marc de la gala anual del projecte Viles Florides que reconeix les tasques que fan els ajuntaments del país en l’àmbit de la jardineria i dels espais verds a la via pública. La regidora de Comerç i Turisme, Sílvia Oliveras, i la regidora de Medi Ambient, Gisela Pascual, han assistit a l’acte, que ha tingut lloc a Tarragona. El resultat és fruit de la visita del jurat a la ciutat el passat mes de juny, on es va presentar la memòria tècnica que ha reconegut la tasca per posar en valor els espais verds públics.

Una jardineria més sostenible La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Gisela Pascual, explica que “el premi reconeix la feina feta en matèria de jardineria sostenible amb menys necessitats hídriques i altres línies impulsades com poden ser potenciar les caixes niu o la restauració del bosc de ribera, entre d’altres”. En el marc de la gala, s’han reconegut un total de 160 municipis catalans que tenen especial cura per als espais verds. Sant Vicenç de Castellet va començar a promoure accions en l’àmbit del projecte Viles Florides l’any 2018.