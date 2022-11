Bruixeria, esoterisme, aquelarres i tarotistes, han reconquerit aquest cap de setmana Sant Feliu Sasserra amb un nova edició de la Fira de les Bruixes, i aquest diumenge, tant al matí com a la tarda, els carrers han esdevingut un autèntic formiguer de visitants. El retorn dels espectacles a dins del poble després de l’absència del 2020 i de la seva reubicació als afores l’any passat per la pandèmia, ha revifat un certamen que es trobava a faltar, i això ha convertit aquesta edició en una de les més massives dels últims anys. Era la impressió de l’alcalde, Josep Romero, satisfet per l’afluència i per l’interès del centenar llarg de paradistes (alguns més que el 2019) a tenir presència a la fira.

Que els carrers s’omplirien ja en deixaven constància els més de mil vehicles que a les 11 del matí ja hi havia estacionats als pàrquins habilitats en esplanades dels afores del poble. Aquesta vegada hi havia un control perquè enguany es cobraven 2 euros per aparcar en aquests espais, i encara s’hi havien d’afegir els que l'han pogut aparcar de franc en altres llocs. Com que tot tornava al centre, per guanyar fluïdesa s'ha fet una petita redistribució de parades, ampliant l’espai cap al passeig dels Castanyers, com ja es va fer l’any passat per la covid.

Amb tot plegat, la fira recuperava l’esplendor de la prepandèmia, amb espectacles teatrals sobre bruixes repartits pel centre i parades de tota mena, des d’alimentació i roba, fins a sabons, figures decoratives, espelmes, espècies, herbes remeieres i ungüents, antiguitats, o fins i tot varetes lluminoses. Tampoc hi faltaven les parades de tarotistes, davant les quals en alguns moments s’acumulaven cues de gent.

I és que «de gent n’hi ha molta. Això torna a ser una fira normal», apuntava Eva Vilaró, que venia joguines, bruixes i llibres a la seva parada Totimés. El mateix opinava Pau Riba, d’Autoservei Pastisseria Riba, de Sant Feliu, i assegurava que «això també es nota amb les vendes», comparant-ho amb l’any passat, en què els espectacles es feien als afores i amb cita prèvia, «i a la tarda pel poble no corria ningú». També se sorprenia de l’afluència Cinta Balagué, de la parada d’espelmes, incens i complements, Xinbala. Era la primera vegada que venia, des de Calldetenes, recomanada «i n’estic molt satisfeta, per la gent i per les vendes. Tornaré». Altres, a primera hora de la tarda encara eren reticents a valorar les vendes. «Es veu que hi havia ganes de fira, però la qüestió de la butxaca s’haurà de veure al final del dia», apuntava Ivan López, d’Embotits i Salaons Ivan. Tampoc ho tenia del tot clar Helena Martínez, que fa anys que ve de la Bisbal d’Empordà per vendre herbes remeieres des de Totnatural.com. «Sembla que anem bé, però s’haurà de veure». Olga Domingo, que és una trementinaira de Bellver de Cerdanya s’estrenava a la fira, i deia que «hi veig molta gent, però gasta poc», si bé en destacava l’ambient i deia que tornarà. Lluís Acero, de l’Hospitalet, ja fa anys que ve amb la seva parada del Cau del Mussol, però al migdia no veia clar que s’arribés al nivell de vendes del 2019.

Espectacles més densos

La fira s'ha complementat amb els tradicionals espectacles teatrals sobre la història i llegendes vinculades amb la crema de bruixes al poble, i que s’han anat alternant al llarg del dia en diversos indrets del centre. D’una manera o altra, involucren «pràcticament tot el poble», explica l’alcalde, i enguany encara s’han ampliat més amb la incorporació de joves i infants que durant la pandèmia no hi van ser. Això ha obligat a fer dobles rotllanes en alguns balls, i algunes de les bruixes que hi participen són diferents a les funcions del matí i de la tarda per poder donar cabuda a tothom.