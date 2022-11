Les tasques de recuperació i conservació que s’estan duent a terme al conjunt arquitectònic de les Torres de Fals, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), enfilen la recta seva recta final. Els treballs estan ara centrats en la restauració de la imatge exterior de l’església de Sant Vicenç on, d’una banda, s’està intervenint a les façanes i les cobertes i, de l’altra, al campanar. La intenció és tenir-ho tot enllestit a mitjan mes de desembre, just abans del Pessebre Vivent del Bages.

La intervenció a les façanes de l’església de Sant Vicenç de Fals avança a bon ritme i els treballs se centren en els revestiments exteriors, les motllures i la resta d’elements singulars i especials com la restauració del rellotge de sol de la façana de migdia de la nau central. Aquesta fase d’obres, que contempla també la reparació de les cobertes, té un pressupost de 200.000 euros finançats amb una ajuda directa de la Diputació de Barcelona.

Paral·lelament a la restauració de les façanes i les cobertes, també es treballa en el reforçament estructural, la reparació i restauració del campanar de l’església per tal de garantir la seva estabilitat, així com corregir d'altres deficiències importants que presentava. Segons l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, amb la rehabilitació «el campanar serà visitable i permetrà gaudir de les vistes a tota la Vall de l’infern i el Pla de Canet de Fals i de Fals».

L’alcalde explica que encara hi ha prevista una darrera fase, que se centrarà en la rehabilitació de la capella fonda 2 del temple, que és neoclàssica, i ara està «tancada i sense accés públic». Per a la seva restauració, el consistori ja té confirmada una subvenció de 200.000 euros de la Diputació de Barcelona per a l’any 2024. Amb aquesta actuació, «podríem dir que tot l’espai públic de l’edifici ens quedaria completament rehabilitat», apunta Hernàndez.

Un cop rehabilitades la nau central i les capelles gòtica i fonda de l’església de Sant Vicenç i de la posada en marxa de l’espai polivalent a l’interior del temple, fa un any es va estrenar la museïtzació del conjunt que han convertit l’espai en un centre divulgatiu sobre la història de les torres mil·lenàries i de la importància al municipi. Segons l’alcalde, amb la rehabilitació del conjunt «hem passat d’un espai que estava degradat i tenia problemes d’estabilitat i seguretat molt importants, que feien que no es pogués utilitzar, a tenir un espai rehabilitat amb ús públic i museïtzat perquè es conegui, es gaudeixi i es pugui visitar més més enllà del Pessebre Vivent del Bages».