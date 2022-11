De forma habitual les institucions i empreses disposen en els lavabos públics dels productes bàsics d'higiene com són el paper i el sabó, de forma gratuïta, però no s’acostuma a tenir en compte que hi ha altres productes bàsics, i de primera necessitat per a les dones, com són les compreses i els tampons. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha instal·lat en els principals equipaments municipals dispensadors de compreses i tampons, de cotó i ecològics, per tal que les dones puguin fer-ne ús sempre que ho necessitin.

Amb la instal·lació dels dispensadors les treballadores municipals de Sant Fruitós podran tenir al seu abast aquests productes menstruals que, a més, tenen com a plus afegit que són tampons i compreses de qualitat, fabricats amb cotó ecològic i, per tant, molt més saludables i sostenibles. Paral·lelament a la instal·lació d’aquests dispensadors, s’ha fet una xerrada informativa sobre la salut menstrual de les dones, adreçada a totes les treballadores del consistori. Amb aquesta acció l’Ajuntament es converteix en una institució «menstrualment responsable», el que suposa que «s’aposta per la cura de la salut de les treballadores, es contribueix a millorar el rendiment i a reduir les baixes menstruals i alhora fa una aposta clara cap a la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa», segons han informat des del consistori. Aquesta iniciativa es porta a terme amb l’empresa bagenca Menstrual Point, nascuda a Balsareny aquest 2022, i que està implementant la seva iniciativa a nombroses institucions i empreses. Es tracta d’un projecte que ja s’està implantat amb èxit en empreses del territori com Tous i Persianes Collbaix, en algunes institucions públiques com l’Ajuntament de Balsareny i en centres educatius com l’Institut Castellet de Sant Vicenç.