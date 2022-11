La plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet acollirà aquest dissabte la dissetena edició del mercat de segona mà i intercanvi, que l’any passat es va recuperar després del parèntesi de la pandèmia. El mercat estarà obert de les 10 del matí a les dues del migdia i hi haurà xocolatada per a tots els participants.

Durant tot el matí, al punt informatiu de l’Ajuntament també es podran recollir els cubells per reciclar la matèria orgànica. El mercat, que s’inclou dins la Setmana europea de la prevenció de residus, està organitzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Els actes compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat i la col·laboració de l'entitat Ceps i Manduca, que prepararà la xocolatada popular per a totes les persones que participin al mercat de segona mà, a qui es demana que portin un got o una tassa reutilitzable.